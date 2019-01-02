FİNANS

Çin/İmalat PMI Mayıs 2017'den sonra ilk kez 50 puanın altında

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 09:00 | Son Güncelleme

Çin'de imalat sektörü aktivitesini ölçen Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2017 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez daralmaya  işaret etti.

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Çin'de imalat sektörü aktivitesini ölçen Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2017 yılının Mayıs ayından sonra ilk kez daralmaya işaret etti.
İmalat PMI, Mayıs 2017'den sonra ilk kez Aralık ayında 50 puan seviyesinin altına indi. Aralık ayında imalat PMI, Kasım ayındaki 50.2 puandan 49.7 puana geriledi.
Ekonomistler ise Aralık ayında PMI'nın 50,1 puan olacağını tahmin ediyorlardı. Aralık ayında yeni siparişler alt endeksi de 2.5 yıldır ilk kez daralmaya işaret etti. Yeni siparişler PMI Aralık ayında Kasım ayındaki 50.9 puandan 49.8 puana düştü.
CEBM Group Makroekonomik Analiz Direktörü Dr. Zhengsheng Zhong, "İmalat PMI'ın, Mayıs 2017'den sonra ilk kez Aralık ayında 50 puan seviyesinin altına inmesi, genişlemenin, daralmadan ayırldığına işaret ediyor... Bu durum, dış talep ABD ve Çin arasındaki ticaret sürtüşmeleri nedeniyle bastırılırken, iç talepteki zayıflamanın daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor" dedi.

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