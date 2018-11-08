Çin'in dijital ekonomisi 3 trilyon 942 milyar dolar 

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Dünya İnternet Konferansı'nda yayınlanan verilere göre, Çin'in dijital ekonomisi 2017 yılında, 3 trilyon 942 milyar doları (27 trilyon 200 milyar yuanı) buldu.
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