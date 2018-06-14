Çin'in en büyüğü China Southern İstanbul'a uçacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Çin'in en büyük havayolu olan China Southern ve Hainan Airlines ile Çin-Türkiye arasında seferlerin başlaması için olumlu yaklaşım oluştu." ifadelerini kullandı.

Hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılmasının önündeki en büyük engel olan Çin'den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapılırken, China Southern ve Hainan Airlines şirketleri Çin-Türkiye arasında sefer başlatacaklarını açıkladılar.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜROB girişimiyle, TÜROB'un yanı sıra İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyetin kısa süre önce gerçekleştirdiği Çin temasları olumlu sonuçlarını vermeye başladı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) girişimiyle, Çin ve Türkiye ülke arasında turizm faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla sürdürülen temaslar meyvelerini vermeye başladı. Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlanıyor.

En geç 2 ay içerisinde bir ziyaret daha gerçekleştirilerek çalışmaların hızlandırılacağını kaydeden Bayındır, şu bilgileri verdi:

"Çin'in en büyük havayolu olan China Southern Airlines, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en karlı hat olmasına karşın, Türkiye'de cereyan eden olumsuz hadiseler ve güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu. Şirket, 2011 yılında başlattığı Pekin/Urumçi-İstanbul seferlerini de 20 Temmuz 2016'da durdurdukları açıklanmıştı. Son temaslarda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerini kabul ettiler. Pekin-İstanbul uçuşlarının 2018 yılı son periyodunda haftada 3 frekans, Pekin/Urumçi-İstanbul uçuşlarının ise haftada 4 frekans olarak 2019 yılı ikinci periyodunda planlandığı, söz konusu seferlerin düzenlenmesi konusunda Türk makamlarına en geç Haziran 2018 ayı içerisinde başvuru yapılacağı iletildi."

Bayındır, Türkiye'nin, uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğunu belirtti.