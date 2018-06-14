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Çin'in en büyüğü China Southern İstanbul'a uçacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Birliği'nin girişimiyle, Çin ve Türkiye ülke arasında turizm faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla sürdürülen temaslar meyvelerini vermeye başladı - Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) girişimiyle, Çin ve Türkiye ülke arasında turizm faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla sürdürülen temaslar meyvelerini vermeye başladı. Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern ve Hainan Airlines, Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlanıyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜROB girişimiyle, TÜROB'un yanı sıra İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden (TTYD) üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyetin kısa süre önce gerçekleştirdiği Çin temasları olumlu sonuçlarını vermeye başladı.

Hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılmasının önündeki en büyük engel olan Çin'den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapılırken, China Southern ve Hainan Airlines şirketleri Çin-Türkiye arasında sefer başlatacaklarını açıkladılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Timur Bayındır, "Çin'in en büyük havayolu olan China Southern ve Hainan Airlines ile Çin-Türkiye arasında seferlerin başlaması için olumlu yaklaşım oluştu." ifadelerini kullandı.

En geç 2 ay içerisinde bir ziyaret daha gerçekleştirilerek çalışmaların hızlandırılacağını kaydeden Bayındır, şu bilgileri verdi:

"Çin'in en büyük havayolu olan China Southern Airlines, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en karlı hat olmasına karşın, Türkiye'de cereyan eden olumsuz hadiseler ve güvenlik endişeleri nedeniyle durdurmuştu. Şirket, 2011 yılında başlattığı Pekin/Urumçi-İstanbul seferlerini de 20 Temmuz 2016'da durdurdukları açıklanmıştı. Son temaslarda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerini kabul ettiler. Pekin-İstanbul uçuşlarının 2018 yılı son periyodunda haftada 3 frekans, Pekin/Urumçi-İstanbul uçuşlarının ise haftada 4 frekans olarak 2019 yılı ikinci periyodunda planlandığı, söz konusu seferlerin düzenlenmesi konusunda Türk makamlarına en geç Haziran 2018 ayı içerisinde başvuru yapılacağı iletildi."

Bayındır, Türkiye'nin, uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğunu belirtti.

İki ülke arasında THY'nin haftalık sefer sayısının 34 ile sınırlı olduğunu belirten Bayındır, şunları kaydetti:

"THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor. Çin bayraklı havayollarının ülkemize doğrudan seferlere başlaması halinde, THY'nin de mevcut sefer sayısını gerek mütekabiliyet gerekse havacılık uygulamaları kapsamında artırması muhtemeldir. Netice olarak, iki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. Bunun olmaması için hiç bir sebep yok. Çünkü iki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisindeki artış yaşanırken, Türkiye'nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018 Çin'de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan inisiyatif kapsamında Kuşak ve Yol Girişimi gibi olumlu gelişmeler söz konusu."

Bayındır, Xian Xian-İstanbul arasında seferlerin, öncelikli olarak THY tarafından başlatılması için China West Airport Group (CWAG) nezdinde temasların artırılması yararlı olacağına dikkat çekerek, "Çin tarafı da İstanbul-Xian arasında direkt seferlerin başlamasını arzu ediyor. Seferlerin turist sayısına önemli katkı yapacağı aşikar. 7 Mayıs 2018 tarihinde Xian-Londra doğrudan seferleri başladı, aynı çalışmayı İstanbul için de gündemlerine aldılar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
China Southern ve Hainan Airlines Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB)

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