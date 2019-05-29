FİNANS

Çin'in en büyüğü, ikinci şehirden "rüya uçak" ile bugün İstanbul'a geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Çin'in filo olarak en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayoları, Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul'a uçuşlara başladı.Çin'den birbiri ardına İstanbul'a seferlerin başlamasıyla bu yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor.  İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber yabancı havayolu şirketleri birbiri ardına İstanbul'a yeni noktalardan uçuşlara başlıyor.

Çin'in en büyüğü, ikinci şehirden "rüya uçak" ile bugün İstanbul'a geliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 29 Mayıs (DHA)- Çin'in filo olarak en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayoları, Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul'a uçuşlara başladı.Çin'den birbiri ardına İstanbul'a seferlerin başlamasıyla bu yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber yabancı havayolu şirketleri birbiri ardına İstanbul'a yeni noktalardan uçuşlara başlıyor. Çin'in filosuna göre en büyük havayolu şirketinden biri olan China Southern Havayoları da yeniden başladığı Pekin-İstanbul seferi dışında Orta Çin'in en büyük şehri olan 10,6 milyon nüfuslu Wuhan'dan bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı. Wuhan Havalimanı'ndan Türkiye saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı China Southern Havayoları ilk seferi de "rüya uçak" olarak adlandırılan "Boeing 787-9 Dreamliner" ile gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'na Çin hava yolu şirketinin uçağının saat 20:20'de inmesi planlanıyor. İlk sefere de yolcu talebinin yoğun olduğu öğrenildi. Çin şirketinin merkezleri ise Pekin ve Guangzhou...216 noktaya uçan ve kargo dahil 616 uçağı bulunmasıyla Çin'in filo olarak en büyük havayolu şirketi olarak tanımlanan China Southern Havayolları'nın 2017 verilerine göre geliri 1,3 milyar dolar.

Yeni Çinli şirketler de yolda

Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY ise Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

Çinli turist sayısı 2 yıl sonra 1 milyonu bulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 yılında yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye’ye gelirken, artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.Yeni havayolu şirketlerinin ve yeni noktalardan uçuşların başlamasıyla beraber 2019 yılında ise Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor.(Fotoğraflı)

Çin'in en büyüğü, ikinci şehirden

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