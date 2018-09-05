Çin'in en büyük havayolu şirketi Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Çinli şirket Türkiye seferlerini 2016 yılında durdurmuştu. Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

TÜROB açıklamasına göre, TÜROB girişimiyle İstanbul Valiliği, Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile (TTYD) iş birliğiyle, Çinli hava yollarının yeniden Türkiye’ye seferlere başlaması için yürütülen çalışmalardan ilk sonuç alındı.

"China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en karlı hat olmasına karşın durdurmuştu. Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul etmişlerdi ve bu kararı açıkladılar. İki ülke arasında THY’nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ortaklığı (Codeshare) yapıyor, ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının ülkemize doğrudan seferleri bulunmuyor."

Bayındır, yapılan görüşmelerin sonuç odaklı olduğuna ve Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş kararlarını açıklamaya başladıklarına dikkati çekerek, Çinli şirketlerin Türkiye’ye uçuş başlatmalarının bu ülkede Türkiye’ye yönelik pozitif algı oluşturacağını da ifade etti.

TÜROB’un yanı sıra İstanbul Valiliği, THY ve TTYD’den üst düzey yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet bir süre önce Çin’i ziyaret ederek Çin’den Türkiye’ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için Çinli şirketlerle görüşmeler yapmıştı. Söz konusu temaslar, Çin ve Türkiye’de çeşitli platformlarda devam ediyor.

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- "Sefer sayılarındaki artış Çinli turist sayısında artışa yol açacaktır"

Türk turizm sektörünün uzun yıllardır erişmeye çalıştığı yıllık 1 milyon Çinli turist sayısı hedefinin önündeki en önemli engelin ulaşım imkanlarının yetersizliği olduğunu aktaran Bayındır, "İki ülke arasında uçak sefer sayılarındaki artış ülkemize gelecek Çinli turist sayısında kayda değer oranda artışa yol açacaktır. İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanırken, Türkiye’nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018’in Çin’de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu” diye konuştu.

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- Çinli turist 7 ayda yüzde 89 arttı

Açıklamada verilen bilgilere göre, Türkiye’yi 2012 yılında 114 bin, 2013’te 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında 313 bin, 2016 yılında 167 bin, 2017 yılında 247 bin Çinli ziyaret etti. Bu yıl temmuz ayı itibariyle 7 ayda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla 225 bin Çinli turist geldi. 2014 yılında yurt dışına çıkan Çinli sayısı 107 milyon iken, 2015’te bu sayı 117 milyona, 2016’da 122 milyona, 2017’de 131 milyona yükseldi. Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı yıllık harcama 110 milyar doları aştı.

