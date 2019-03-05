FİNANS

Çin’in en büyük inşaat şirketi konut fiyatlarını yüzde 10 indirdi

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Çin’in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande tüm konut satış fiyatlarında yüzde 10 indirime gittiğini açıkladı.

Erkan Öz / İstanbul, 5 Mart (DHA) - Çin’in en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande tüm konut satış fiyatlarında yüzde 10 indirime gittiğini açıkladı.
China’s Paper’ın haberine göre ülkenin en zengin ikinci kişisi olan Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan, ev satışlarını artırmak zorunda olduklarını ve bu yüzden indirim yaptıklarını belirtti.
Evergrande’nin satışları Çin’deki Ekonomik yavaşlamaya paralel olarak Ocak ayında düşmüştü. Şirket 2018 yılında da finansal sorunlar yaşamıştı.
Evergrande söz konusu problemleri aşmak için 1.8 milyar dolarlık beş yıl vadeli bono satışını yüzde 13.75 gibi çok yüksek bir faiz oranından gerçekleştirmek zorunda kalmıştı. Bonoların 1 milyar dolarlık bölümün ise aynı zamanda şirketin sahibi olan Hui Ka Yan almıştı.
Evergrande’nin toplam yükümlülükleri Haziran 2018 itibariyle 208 milyar dolar düzeyindeydi. Şirketin net borçlarının özsermayeye oranı ise yüzde 400 düzeyinde. Evergrande’nin 2019’da ödenmesi gereken borç ise 43 milyar doları buluyor.
Çin’de halen en büyük yatırım aracı konut. Hane halklarının emlak yatırımları ABD’de yüzde 27.9 düzeyinde iken Çin’de bu oran yüzde 74.7 seviyesinde. Ancak ülkede satıldığı halde kiralanamayan ya da kullanılamayan konut sayısı 50 milyona yükselmiş durumda.
Pekin yönetimi yatırım yapılan konutların satışa çıkmasını engellemek için çeşitli destek yöntemleri ile konut fiyatlarının düşmesini engellemeye çalışıyor. Evergrande’nin indirim politikası hükümetin konut fiyatı hedefleri ile çelişiyor.

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