"Çin'in eski büyüme patikasına geri döndüğünü söylemek için erken"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Nordea Markets Asya Başekonomisti Amy Yuan Zhuang, Çin'in ilk çeyrekte yüzde 6,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyümesinin ardından ülke ekonomisi için makro tablonun çok daha parlak göründüğünü belirterek, "Buna rağmen ekonominin eski büyüme patikasına tam olarak ikna edici bir şekilde geri döndüğünü ilan etmek için henüz çok erken." dedi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de açıklanan büyüme verileri, ülkenin ilk çeyrekte yüzde 6,4'lük gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı yakaladığını ortaya koydu. Söz konusu veri piyasa beklentileri olan yüzde 6,3'ü aşarken, ABD ile devam eden ticaret görüşmelerinin ortasında piyasalarda iyimserliği beraberinde getirdi. Bu yılın ekonomi haberlerinde en sık bahsedilen riskler arasında "küresel ekonomide büyümenin yavaşlaması" bulunuyor. Dünyanın üretim makinesi olarak nitelendirilen Çin ise gerek yakaladığı GSYH artışı, gerekse de ülkeler arası ticareti dinamitleme gibi özellikleri ile küresel büyüme açısından lokomotif ülkelerin başında geliyor.

Bu nedenle Çin'de açıklanan ilk çeyrek verilerinin, küresel büyümeye ilişkin endişelerin yatışmasını sağlayabileceğinden bahsedilirken, uzmanlar büyümedeki toparlanma eğiliminin yeni belirdiğini, bunun istikrar kazandığını görmek için daha fazla veriye ve hükümetin teşviklerinin devamına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. - "Çin'de büyüme ivmesi henüz yeni belirdi" Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Nordea Markets Asya Başekonomisti Amy Yuan Zhuang, piyasa beklentilerinden iyi gelen büyüme verilerinin Çin ekonomisinde istikrara işaret ettiğini aktararak, ancak ekonominin eski büyüme patikasına döndüğünü belirtmek için çok erken olduğunu söyledi. Hükümetin artan teşvikleri sayesinde ilk çeyrek büyüme rakamlarında istikrar işaretlerinin belirmeye başladığını anlatan Zhuang, şunları kaydetti: "Yıllık bazda bakıldığında, Çin ekonomisi ocak-mart döneminde hem beklentilerin üzerinde hem de 2018'in son çeyreğindeki rakamlara paralel bir büyüme kaydetti. Ancak çeyreklik bazda büyüme rakamları bize farklı bir perspektif sunuyor. 2018'in son çeyreğinde yüzde 1,5 düzeyinde olan bir önceki çeyreğe göre büyüme, bu yılın ocak-mart döneminde yüzde 1,4 ile daha düşük düzeyde gerçekleşti. Bu da Çin'de büyüme ivmesinin gerçekten de bu yılın başında belirdiğini gösteriyor.

Sanayi üretimi, sabit sermaye yatırımları ve perakende satışlar gibi diğer büyüme parametrelerinin tamamı da mart ayı beklentilerini aştı. Tüm bunlar doğrultusunda bakıldığında, Çin ekonomisi için makro tablo çok daha parlak görünürken, bu durumun ülke büyümesine ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. Bütün bunlara rağmen, ekonominin tam olarak ikna edici bir geri dönüşünü ilan etmek için henüz çok erken." Zhuang, yetkililerin mevcut politika desteklerini ve "bekle-gör" yaklaşımını korumasının muhtemel olduğunu vurgulayarak, ABD ile ticaret görüşmeleri devam ederken büyümede yeni bir dip noktasının görülmesinin en son istenen şey olacağını ifade etti. - "Global büyüme kaygılarının öne çıktığı dönemde Çin'in performansı olumlu" Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek de Çin ekonomik büyümesinin ilk çeyrekte beklentileri aşarak sürpriz yaptığını söyledi. Sanayi karları ve perakende satışlar verileri ile desteklenen Çin büyümesinin, Kasım 2018'den bu yana kamu eliyle alınan önlemlerin çalıştığını teyit ettiğini aktaran Gödek, şunları kaydetti: