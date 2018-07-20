Çin'in İsrail'de teknoloji şirketlerine yatırımları büyüyor

İstanbul, 20 Temmuz (DHA) - ABD ve Avrupa'da teknoloji şirketlerine yatırımlarda engellemeler ile karşılaşan Çinli yatırımcılar yönlerini İsrail'e çevirdiler.

İsrail odaklı endeksler ve borsa yatırım fonları geliştiren BlueStar Indexes şirketinin yöneticisi Steven Schoenfeld, son 8-10 yılda İsrail'e Çin yatırımlarında bir yükseliş trendi olduğunu ve bunun hızlandığını söyledi.

Schonfeld'e göre, Çinli yatırımcıların İsrail'deki yatırımları otomasyon ve elektrikli araç alanlarına odaklanmış durumdu. Bunun yanı sıra yapay zeka uygulamaları gibi alanlara da yatırım yapıyorlar.

