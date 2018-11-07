"Çin'in ithalatından pay almaya hazırız"

Toplantıda Çinli yatırımcılara hitap eden Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Çin Uluslararası İthalat Fuarı" açılışında Çin'in gelecek 5 yılda 8 trilyon dolarlık ithalat yapacağını bir kez daha vurguladığını ve Türk şirketlerinin de bu potansiyeli değerlendirmek için hazır olduğunu bildirdi.

DEİK'in açıklamasına göre, Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında Şanhay'da gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Çinli iş insanları ile bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin Konseyi tarafından toplam ciroları bir trilyon doları bulan Çinli şirket temsilcilerinin katılımıyla Çin-Türkiye CEO Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Batur, iki ülke arasında dengesiz ticaret hacminin daha dengeli bir hale gelmesini hedeflediklerini kaydederek asıl amacın 2017'de 124 milyar dolar yatırım yapan Çin'den Türkiye’ye daha fazla yatırım çekmek olduğunu aktardı.

Çin Devlet Başkanı Cinping'in fuar açılışında Çinli şirketleri Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki ülkelere yatırım yapmaya davet ettiğini anımsatan Batur, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Çinli şirketlerin projelerine destek vermeye hazır olduklarını vurguladı.

AB ile Gümrük Birliği anlaşması olan Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi üzerindeki konumu ile Çin şirketleri için en uygun yatırım ortamını sunduğunu belirten Batur, bugüne kadar Türkiye'ye 920 milyon dolar yatırım yapan Çin'in toplam dış yatırımından yüzde 10'dan fazla pay almayı hedeflediklerinin altını çizdi.

- Çin-Türkiye ilişkilerinde altın yıl 2018

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm yılı ilan edilmesi ve artan karşılıklı ziyaretlerle 1971 yılında başlayan diplomatik ilişkilerin altın yılı olduğunu bildirdi.