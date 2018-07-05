FİNANS

"Çin'in kredi profili dengeli"

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 23:27 | Son Güncelleme

Moody's: - "Çin'in kredi profili, ekonomik gücüne karşı yapısal zorluklarla dengeli bir durumda"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi profilinin dengeli olduğunu bildirdi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Çin'in kredi profilinin ekonomik gücüne karşı yapısal zorluklarla dengeli bir durumda olduğu belirtildi.

Açıklamada, kredi profiline dair önemli unsurlar arasında yurt içi tasarrufların büyüklüğü ve döviz rezervlerinin yeterli olduğu gösterilirken, Çin ekonomisinin büyüklüğü ve direnci sayesinde şoklara karşı kapasitesinin yüksek olduğu ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, sermaye paylaşımının iyileşmesinin ve finansal istikrarın korunmasının Çinli yetkililer için önemli kredi zorlukları olduğuna dikkat çekildi.

Moody's, Çin'in kredi notunun "A1" seviyesinde, görünümünün de "durağan" olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin kredi profili moody's

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