"Çin'in yoksul insanlarının feda edilmesine razı olamam"

Ren, kısıtlama kararının şirketi, önceden dışarıdan temin ettiği bazı teknolojileri kendi başına üretmeye teşvik ettiğini söyledi.

Ren, AP'ye verdiği özel mülakatta "ABD'de kimsenin bizim kısıtlama listesinden çıkarılmamıza yönelik bir adım atacağını sanmıyorum. Şu anda Huawei'ye saldırmak siyasi olarak doğru tavır olarak görülüyor. Hal böyleyken kim bize yardım eli uzatmak isterse üzerinde büyük baskı olacaktır. Bize göre bu liste uygulaması bir süre daha devam edecek." dedi.

ABD'nin teknoloji ihracatına kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren Varlık Listesi'ne aldığı Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Ren Zhengfei, Washington yönetiminin yakın dönemde söz konusu kısıtlamaları kaldırmaya yönelik bir adım atmasını beklemediklerini söyledi.

Bazı marjinal yan üretimleri ve iş kollarını terk ederek piyasa değeri yüksek teknoloji ürünlerine odaklanılmasını sağladığına dikkati çeken Ren, "ABD'nin 'Varlık Listesi'ne girmenin aslında stratejik düzeyde Huawei'ye faydası oldu. Şirket olarak artık en rekabetçi ürünlerimize odaklanıyoruz." diye konuştu.

- "Kızım daha fazla acı çekecek olsa da..."

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Pekin yönetiminin aralarındaki dış ticaret ve teknoloji konularında yaşadıkları anlaşmazlıkta uzlaşma yoluna gitmesi halinde Huawei'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılabileceğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Ren, "Çin'in yoksul halkının çıkarları Huawei için feda edilecekse, bunu kabul etmem mümkün değil. Kızım daha fazla acı çekecek olsa da Çin'in yoksul insanlarının, Huawei'nin kurtulması ve büyümesi için feda edilmesine razı olamam." dedi.

- "Amerikan şirketleriyle ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz"

Ren, Google ve Microsoft gibi Amerikan şirketleriyle teknoloji alanındaki işbirliğini sürdürmeyi istediklerini vurgulayarak, "Huawei'nin piyasada güçlü olması ABD şirketlerinin de güçlü olması anlamına geliyor çünkü aslında derinine bakarsak bizim cihazlarımız da Amerikan teknolojisinden güç alıyor." ifadesini kullandı.