FİNANS

Çinli beyaz eşyacı Haier İtalyan Candy Hoover'ı satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:30 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük beyaz eşya şirketlerinden Çinli Qingdao Haier, yapay zekaya sahip akıllı ve dijital ürünler üreticisi İtalyan Candy Hoover Group'u satın aldı.

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük beyaz eşya şirketlerinden Çinli Qingdao Haier, yapay zekaya sahip akıllı ve dijital ürünler üreticisi İtalyan Candy Hoover Group'u satın aldı.
Dünya çapındaki rekabet gücünü artırmak için Candy’i 475 milyon euroya satın alan Haier, Avrupa’daki genel müdürlüğünü de İtalya Brugherio’ya taşıyacak.
Bu birleşmeyle, beyaz eşyada Çin’den sonraki en büyük üretici olan Türkiye’nin konumu daha da güçlenecek.
Küresel rekabet gücünü artırmanın ve kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik artan talebin karşılanmasının amaçlandığı birleşmeyle, Türkiye daha da önemli bir üretim üssü haline geliyor
Üretimde ve ihracatta Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olduklarını belirten Candy Hoover Group Türkiye CEO’su Servet Akkaynak, şöyle devam etti:
"Dünyanın en büyük beyaz eşya üreticilerinden biri olan Haier Group ile birleşmek hem Candy Hoover Group adına hem de Türkiye faaliyetleri özelinde hepimize yeni fırsatlar doğuracaktır.
"Avrupa pazarları için Türkiye’nin önemi göz ardı edilemez. Haier Group’un Avrupa ve diğer global pazarlardaki büyüme hedefleri gereği Türkiye’ye önem vereceğini düşünüyoruz.
"Bu birleşmeyi tüm çalışanlarımız ve pazardaki konumumuz için çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz."
Qingdao Haier Co.’nun Yönetim Kurulu Başkanı Liang Haishan şöyle konuştu:
"2019 yılı başında başlayacak olan sürecin, Haier ve Candy Hoover Group arasında başarılı bir stratejik iş birliğinin başlangıcını oluşturduğuna inanıyoruz.
"Bu birleşme yalnızca akıllı ev aletleri pazarının potansiyelini açığa çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştirmek için sektörü gelişmeye teşvik edecek. ‘Eko-marka’ stratejimizle mükemmel uyum sağlayan Candy Hoover Group ile IoT çağında, Ar-Ge gücümüzün avantajını kullanacağız."
Candy Hoover Group CEO’su Beppe Fumagalli ise, "Qingdao Haier ile akıllı ev ürün gruplarını geliştirmek ve ev hayatının kalitesini artırmaya devam etme yönünde aynı vizyonu paylaşıyoruz. Candy’nin inovasyon kabiliyetinin, İtalyan tasarımının, teknolojisinin ve tarzının Qingdao Haier’in işletme modeli ile mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağına inanıyoruz. Bu birleşmeyle daha çok, kişiselleştirilmiş ürünlere yönelik artan talepleri daha iyi karşılayacak ve insanların yaşamlarını daha iyi ve daha kolay hale getireceğiz" dedi.

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