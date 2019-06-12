Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Haziran (DHA)- Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 2 yıl sonra 1 milyona çıkacağı öngörüsü Çinli dev şirketlerin Türkiye'den havayolu şirketlerini ortaklık kurmak için radarlarına almasına yol açtı.Turizm alanında faaliyetlerini sürdüren bir Çin şirketi de hem Türkiye-Çin arasındaki yolcu pazarından pay kapmak hem de Avrupa'ya İstanbul aktarmalı Çinli turistleri taşımak adına Onur Air ile ortaklık kurmak için girişimlere başladı.Çin Dışişleri Bakanlığı’nda Çin ile Türkiye ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Qian Minjian, şirketlerinin Türk firmalara sıcak baktığını dikkat çekerek, daha çok Çinli firmanın, Türkiye’ye yatırım yapacağına vurgu yaptı. Çin’den Türkiye’ye enerji, altyapı, bankacılık gibi birçok sektörde yatırımlar devam ediyor. İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son yıllarda daha da artmasına paralel Çinli şirketler yeni yatırımlarla ilgili araştırmalarına da devam ediyor.Son olarak Çinli şirketler, Türkiye'ye gelen vatandaşlarının sayısındaki artış ile harekete geçerek Türkiye'de havacılık sektörü ile de ortaklık kurmak için girişimlere başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye’ye gelirken, bu yıl yeni Türkiye'ye uçuşlara başlayan Çin havayolu şirketlerinin de etkisiyle turist sayısının 500 bine çıkacağı tahmin ediliyor. Artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısını 1 milyona çıkacağı öngörüsü ile harekete geçen Çin'in önemli şirketleri de Türkiye'de havayolu şirketleri ile ortaklık yapmak için pazar araştırmasına başladı.

AMAÇ TURİST PAZARINDAN PAY KAPMAK VE VATANDAŞLARINI AVRUPA'YA TAŞIMAK Otelleri de olan ülkenin önemli turizm şirketlerinden Çinli bir şirket de, Onur Havayolları ile ortaklık kurmak için şirketin yöneticileri ile görüştü.Çinli şirketin amacı ise Türkiye-Çin arasındaki yolcu pazarından pay kapmak hem de vatandaşlarını Avrupa'ya İstanbul aktarmalı taşımak adına Onur Air ile ortaklık kurmak istiyor. Edinilen bilgilere göre görüşmelerin sonbaharda sonuçlanması bekleniyor. Çin’in üst düzey turizm yöneticileri de geçtiğimiz ay Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ile beraber Nevşehir'de Türkiye’deki turizm yatırımları konusunda incelemelerde bulunmuştu.Çinli yetkililer, bölgede otel de dahil turizm yatırımları için görüşmeler de yaptı. "ÇİNLİ FİRMALAR TÜRK FİRMALARA SICAK BAKIYOR" Çin Dışişleri Bakanlığı’nda Çin ile Türkiye ilişkilerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Qian Minjian, Çinli firmaların Türk firmalara sıcak baktığını dikkat çekerek, daha çok Çinli firmanın, Türkiye’ye yatırım yapacağına vurgu yaptı. Çinli firmaların Türkiye’ye yatırım yapmaya devem ettiğine dikkat çeken Minjian, "ICBC Bankası, Türk bankasını satın aldı" diye hatırlattı ve ekledi:

"Bu da aynı zamanda Çinli firmaların Türk firmalara sıcak baktığını da yansıtıyor. Şöyle düşünüyorum; ikili ilişkilerimiz dostane ve istikrarlı bir şekilde gelişsin. İkili işbirliğimiz tabii ki pürüzsüz bir şekilde ilerleyecektir. Son senelerde Çinli firmalar çok aktif bir şekilde Türkiye’deki ilgili projelere katılıyor. Örneğin, Çinli firmalar Ankara-İstanbul hızlı tren projesinin ikinci etabını, İstanbul Kumport Limanı projesini, İstanbul tren vagonları gibi benzeri projelere katıldı. Bütün bunlar çok başarılı işbirliği örnekleridir; aynı zamanda, iki ülkenin kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirirken elde ettiğimiz çok başarılı örnekler ve sonuçlardır. Siyaset ve ekonomi alanındaki işbirliğimiz gün geçtikçe artmaktadır. Son senelerde iki tarafın ticaret yapısı da daha da gelişmektedir. Gitgide daha çok Çinli firmalar Türkiye’ye yatırım yapıyor. ICBC ve Huawei gibi ünlü firmalar da Türkiye’ye yerleşmiş ve birçok Çinli firma da Türkiye’de kendi merkezini kurmuştur." ÇİNLİ ŞİRKETLER BİRBİRİ ARDINA TÜRKİYE UÇUŞLARINA BAŞLADI