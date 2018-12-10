FİNANS

Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, iş insanı Şerif Karaaslan'ın Mırgan Dağı'nda açacağı maden ocağına, Çinli bir firma da 3 milyon dolarlık yatırımla ortak oldu.

Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, iş insanı Şerif Karaaslan'ın Mırgan Dağı'nda açacağı maden ocağına, Çinli bir firma da 3 milyon dolarlık yatırımla ortak oldu. Yeni açılacak 2 ayrı ocakta, Çermik'te ilk kez bulunan, 'Fırat grisi' ve 'Botaçina bej' isimleri verilen mermer taşı çıkarılacak.
Mermer ocağı sahibi Şerif Karaaslan, yeni açacakları ocağın, Çermik ile Çüngüş ilçeleri sınırları arasındaki Mırgan Dağı’nda olacağını söyledi. Mırgan Dağı'nda açacakları 2 ayrı ocakta ise 'Fırat grisi' ve 'Botaçina bej' adı verilen mermer taşının çıkarılacağını kaydeden Karaaslan, Çinli bir firmanın 3 milyon dolarlık yatırımla ortak olduğunu söyledi.
ÇIKARILAN MERMER ÇİN'E İHRAÇ EDİLECEK
Çermik’e doğrudan ilk kez yurtdışından yatırım ortaklığı yapılacağını anlatan Karaaslan, "Gerçekten bu çok önemli bir yatırım. 3 milyon dolar demek yaklaşık 16 milyon lira parayla da trilyon liralık yatırım demektir. Bursa’da bir süre önce açılan fuara katılmamızın semeresini aldık. Burada çeşitli ülkelerdeki şirketlerin temsilcileri ile bir araya geldik, görüştük. Çinliler, yeni açacağımız ve ilk kez ilçemizde çıkarılacak olan 'Fırat grisi' mermer ocağımıza ortak olma teklifi getirdi. Biz de kabul ettik. Ayrıca Gaziantepli bir firma da yine ortak oldu. Bu ocakta onlarca işçi çalışacak. Yeni makine ve ekipmanlar alınacak. İlçemize ve ülkemize bu ocaktan döviz kazandıracağız. Bir başka ocağımızda da 'Botaçina bej' denilen ayrı bir mermer çeşidi daha çıkarılacak" dedi.
Çinliler ile yaptıkları ortaklıkla çıkaracakları 'Fırat grisi' mermerden aylık bin ton mermerin Çin’e gönderileceğini ifade eden Karaaslan, "Mermer bloklar halinde TIR’larla Mersin’e, oradan da gemilerle Çin’e gönderilecek. Ocağı çok kısa sürede üretime açacağız. Bütün görüşmeler ve bağlantılar tamamlandı" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Çinli firma, Diyarbakır'daki mermer ocağına ortak oldu

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilirECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de korkunç kaza! İşçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

Ve Resmi Gazete’de yayınlandı! Poşetler ücretli oldu

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin ilk petrol kuyusundan 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı

Türkiye'nin ilk petrol kuyusundan 70 yılda 1 milyon ton petrol çıkarıldı

ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir

ECJ: Birleşik Krallık tek taraflı bir şekilde Brexit sürecinden çekilebilir

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü (2)

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule'de 18 kilometrelik TIR kuyruğu

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

İmar barışına Bursa'dan 400 bin başvuru

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.