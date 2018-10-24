MUSTAFA BİKEÇ - Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edilen "Bursa Siyahı", Çin'in ünlü aşçısının da dikkatini çekmeye başladı. Çin'de "Chaf Nic" televizyon programıyla ünlenen aşçı Nicholas Tse ve sanatçı Charmaine Sheh, Beşiktaş'taki bir pazarda Bursa Siyahı'nı tattı. Çinliler, lezzeti, uzun raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen Bursa Siyahı'na hayran kaldı. İstanbul'da tarihi ve turistik yerleri gezerek çekim yapan Nicholas Tse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. Nicholas Tse, Türk insanının çok cana yakın olduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki insanların çok mistik bir havası var. Her şeyi ikram ederek denememi istiyorlar. Nereye gidersek gidelim illaki bir şeyler veriyorlar. Türkiye'nin yemekleri Akdeniz gibi çok farklı, her renk görülebiliyor. Buradaki yemekler görsel olarak insanın ilgisini çekiyor." diye konuştu. İncir ile çok fazla yemek ve tatlı yaptığına da değinen Çinli aşçı, "Fakat bu kadar büyük, bu kadar güzel bir incir görmemiştim. Böyle taze ve canlı bir incir görmek beni heyecanlandırdı, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

- "Çin'de çok büyük pazarının olacağını düşünüyorum" Nicholas Tse, Bursa Siyahı'nın Çin'de tutulacağını, beğenileceğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Bir aşçı gözüyle baktığımızda, ortadan ikiye böldüğümüz zaman dışı siyah, içerisinde binbir çeşit renk var. Çok ilgimi çekti. Çin'dekilerin de ilgisini çekeceğini ve o bölgede tutunacağını düşünüyorum. Fakat bunun için önce orada reklamının yapılması lazım. Sadece bir incir olarak değil, suyuyla, tatlısıyla başka şeyleriyle tanıtılması lazım. Ufak işlemden geçtikten sonra Çin'de çok büyük pazarının olacağını düşünüyorum." Çinli ünlü sanatçı Charmaine Sheh de bu inciri çok beğendiğini dile getirdi. Kendisinin de Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten Sheh, şunları söyledi: "Türkiye bende derin izler bıraktı. İnsanlar çok aşırı derecede sıcakkanlı davranıyorlar. Birçok ülkeyi gezip gördüm ama Türkiye'ye geldiğim zaman burada gördüğüm birçok şeyi görmemiştim. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye'ye geleceğim. Türkiye çok değişik bir ülke. Bir tarafı Asya bir tarafı Avrupa. Bu nedenle ilerde imkanım olduğu zaman gelmek isterim. Gerçekten çok ilginç bir ülke ve ilgimi çekiyor. Çok etkileyici ve gizemli tarafları var."