FİNANS

Çinli gurme "Bursa Siyahı"na hayran kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 11:52 | Son Güncelleme

Çinli ünlü aşçı Nicholas Tse: - "Bu kadar büyük, bu kadar güzel bir incir görmemiştim" - "Bir aşçı gözüyle baktığımızda, ortadan ikiye böldüğümüz zaman dışı siyah, içerisinde binbir çeşit renk var. Çok ilgimi çekti. Çin'dekilerin de ilgisini çekeceğini ve o bölgede tutunacağını düşünüyorum" - UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan: - "Bursa Siyahı rakibi olamayan bir ürün. Kirazın, armudun, elmanın Çin pazarında rakibi var ama Bursa Siyahı'nın rakibi yok"

MUSTAFA BİKEÇ - Lezzetiyle İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'ya ihraç edilen "Bursa Siyahı", Çin'in ünlü aşçısının da dikkatini çekmeye başladı.

Çin'de "Chaf Nic" televizyon programıyla ünlenen aşçı Nicholas Tse ve sanatçı Charmaine Sheh, Beşiktaş'taki bir pazarda Bursa Siyahı'nı tattı.

Çinliler, lezzeti, uzun raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli inciri kabul edilen Bursa Siyahı'na hayran kaldı.

İstanbul'da tarihi ve turistik yerleri gezerek çekim yapan Nicholas Tse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi.

Nicholas Tse, Türk insanının çok cana yakın olduğunu ifade ederek, "Türkiye'deki insanların çok mistik bir havası var. Her şeyi ikram ederek denememi istiyorlar. Nereye gidersek gidelim illaki bir şeyler veriyorlar. Türkiye'nin yemekleri Akdeniz gibi çok farklı, her renk görülebiliyor. Buradaki yemekler görsel olarak insanın ilgisini çekiyor." diye konuştu.

İncir ile çok fazla yemek ve tatlı yaptığına da değinen Çinli aşçı, "Fakat bu kadar büyük, bu kadar güzel bir incir görmemiştim. Böyle taze ve canlı bir incir görmek beni heyecanlandırdı, hayran kaldım." ifadelerini kullandı.

- "Çin'de çok büyük pazarının olacağını düşünüyorum"

Nicholas Tse, Bursa Siyahı'nın Çin'de tutulacağını, beğenileceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bir aşçı gözüyle baktığımızda, ortadan ikiye böldüğümüz zaman dışı siyah, içerisinde binbir çeşit renk var. Çok ilgimi çekti. Çin'dekilerin de ilgisini çekeceğini ve o bölgede tutunacağını düşünüyorum. Fakat bunun için önce orada reklamının yapılması lazım. Sadece bir incir olarak değil, suyuyla, tatlısıyla başka şeyleriyle tanıtılması lazım. Ufak işlemden geçtikten sonra Çin'de çok büyük pazarının olacağını düşünüyorum."

Çinli ünlü sanatçı Charmaine Sheh de bu inciri çok beğendiğini dile getirdi.

Kendisinin de Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten Sheh, şunları söyledi:

"Türkiye bende derin izler bıraktı. İnsanlar çok aşırı derecede sıcakkanlı davranıyorlar. Birçok ülkeyi gezip gördüm ama Türkiye'ye geldiğim zaman burada gördüğüm birçok şeyi görmemiştim. Bundan sonraki yıllarda da Türkiye'ye geleceğim. Türkiye çok değişik bir ülke. Bir tarafı Asya bir tarafı Avrupa. Bu nedenle ilerde imkanım olduğu zaman gelmek isterim. Gerçekten çok ilginç bir ülke ve ilgimi çekiyor. Çok etkileyici ve gizemli tarafları var."

- "Çin pazarında Bursa Siyahı'nın rakibi yok"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ise Çin pazarının Bursa Siyahı için önemli olduğunu vurguladı.

Yazgan, Bursa Siyahı'nın ihracat potansiyeline değinerek şunları kaydetti:

"İncirin zaman zaman erken olgunlaşma dönemlerinde, ürünü pazarlamada Avrupa marketlerinin hazırlıklı olmadığı dönemlerde özellikle bu pazarlar bizim için inanılmaz derecede bir açılım gösterecek. Bursa Siyahı'nda kapama dediğimiz yani bütünüyle incir bahçesi olan plantasyon sayımız az. Zeytin bahçelerinin kenarlarındaki bireysel ağaçlardan tek tek toplanan ürünleri biz ihraç etmeye çalışıyoruz. Bu güçlüklerle birlikte eğer ekonomik anlamda üreticimiz yeni bir pazarda, yeni bir değerle bu ürünün fiyatlanmasını bulabilirse kapama bahçelerinin Bursa bölgesinde kurulumu çoğalacaktır. Bu çoğalmayla birlikte çok rahat yeni pazarlara bu ürünü ihraç ettiğimizde ülkeye katma değer anlamında döviz girdisi sağlanacaktır."

Yazgan, "Bursa Siyahı rakibi olamayan bir ürün. Kirazın, armudun, elmanın Çin pazarında rakibi var ama Bursa Siyahı'nın rakibi yok." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astıEge Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı
Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyorPancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Siyahı bursa Charmaine Sheh Chef Nic Çin incir

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Dünya devlerinin boykotuna rağmen 50 milyar dolarlık anlaşma! Prens Selman da oradaydı!

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

Ege Serbest Bölge'de 550 işçi grev ilanını astı

Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor

Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor

İş Bankası, ihracatçı KOBİ’lere kolaylık sağlayacak

İş Bankası, ihracatçı KOBİ’lere kolaylık sağlayacak

Facebook Messenger 4’ü duyurdu

Facebook Messenger 4’ü duyurdu

Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

Tescilli Keben Nar'ı hasadı başladı

ATO: Çiftçimiz emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak

ATO: Çiftçimiz emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.