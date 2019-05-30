Çinli havayollarının İstanbul Havalimanı'na büyük ilgisi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ÇİN'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayoları, Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul uçuşlarına başladı.

Wuhan'dan Türkiye saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı China Southern Havayoları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı saat 20.10'a İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı. Bu seferle birlikte Çin'den İstanbul Havalimanı'na 6 noktadan uçuşlar düzenlenmeye başladı. Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY ise Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

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