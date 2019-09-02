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Çinli Huawei Rusya’da 5G operasyonu başlattı

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 12:14 | Son Güncelleme

ABD’nin yaptırım uyguladığı Çin merkezli telekom şirketi Huawei, Rusya’da deneme amaçlı 5G operasyonlarını devreye soktu.

İstanbul, 2 Eylül (DHA) - ABD’nin yaptırım uyguladığı Çin merkezli telekom şirketi Huawei, Rusya’da deneme amaçlı 5G operasyonlarını devreye soktu.
RT'nin haberine göre Rus cep telefonu operatörü MTS, Moskova ve Kronshtadt kentlerinde yüksek hızlı internet sağlayan 5G alanları kurmak için Huawei ile bir araya geldi.
İki şirketin ortak çalışması konusundaki anlaşma, Haziran ayında Rusya’da gerçekleştirilen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanmıştı.
Moskova’da yer alan 5G ağı şehrin en çok rağbet gören bölgelerinden biri olan VDNKh (Rusya Fuar Merkezi) alanında kuruldu. 28GHz ve 4.9GHz frekans aralıklarında çalışan sistem akıllı şehir teknolojilerini denemek amacıyla kullanılacak. Söz konusu teknolojiler güvenlik ve kent hizmetleri yönetimini iyileştirmenin yanısıra toplu ulaşımı geliştirmeyi de amaçlıyor.
Huawei Rusya Başkanı Zhao Lei, 5G’nin ayrıca holografik telefon görüşmesi gibi bilim kurgu filmlerinde görülen bazı uygulamalara da imkan tanıyacağını söyledi. Moskova Enformasyon Teknolojileri Departmanı Başkanı Eduard Lysenko ise 5G’nin sürücüsüz araçlarla ulaşımın geliştirilmesine yardımcı olacağını kaydetti.
Fuar merkezinde küçük bir alanda faaliyet gösteren Moskova 5G deneme alanının 2020’de tüm VDNKh Bölgesi’ni kapsaması planlanıyor.
MTS Moskova bölgesi direktörü Igor Egorov, "Tahminlerimize göre, 2025 itibari ile Moskova’da 5G trafiğinin yedi kat artmasına bekliyoruz" dedi.
Bu arada St. Petersburg yakınlarında yeralan Kronshtadt kentinde kurulan 5G alanı ise tüm kent sakinlerini kapsıyor. 5G özelliği bulunan cep telefonlarına sahip olanlar 1.2 Gbps gibi hızlarda internet kullanabiliyor. Bu Full HD kalitesinde bir filmi 1 dakikada indirebileceğiniz anlamına geliyor.
Ağustos ayı başında bir başka Rus cep telefonu operatörü Tele2, İsveçli Ericsson ile ortaklaşa, Moskova’da Tverskaya Caddesi’nde bir başka 5G alanı kurmuştu.
2018 Dünya Kupası sırasında ise yine bir Rus cep telefonu operatörü MegaFon, Nokia’nın 5G ekipmanlarını kullanarak VR yayınlar yapmıştı. Şu an MegaFon da Rusya’da 5G standartlarını geliştirmek ve uygulamak için Huawei ile anlaştı.
Google’ın işletim sistemi Android’i kullanması yasaklanan Huawei ise kendi cep telefonu ve tabletlerinde Rus işletim sistemi Aurora’yı kullanma kararı almıştı.

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