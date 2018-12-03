Çinli mermer ihracatçısı Burdur'da vergi rekortmeni oldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da kurumlar ve gelir vergisi rekortmenleri açıklanırken, gelir vergisinde mermer ihracatı yapan Çinli Jingjia Hong 342 bin 234 lirayla üçüncü oldu.

Burdur'da 2017 yılı gelirlerine göre en fazla vergi ödeyen kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri ile gayrimenkul sermaye iradı vergi rekortmenleri açıklandı. Burdur Defterdarlığı internet sitesinde yayımlanan listeye göre kurumlar vergisinde As Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ 6 milyon 57 bin 997 lirayla birinci, Demir Maden Çimento Hazır Beton İnşaat Nak. San. ve Tic. AŞ 4 milyon 401 bin 706 lirayla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan rekortmen ise adının açıklanmasını istemedi.

Gelir vergisinde ise Nuri Bayır 1 milyon 432 bin 157 lirayla birinci oldu. İkinci sıradaki mükellef adının açıklanmasını istemedi. Üçüncü sırada ise 342 bin 234 lirayla Çinli Jingjia Hong yer aldı. Jingjia Hong'un Burdur'da mermer ihracatıyla uğraştığı belirtildi.

Gayrimenkul sermaye iradı geliri üzerinden en fazla vergi verenlerde ise Adem Sak 5 milyon 380 bin 435 lirayla birinci, Hüseyin Kuzu 298 bin 373 lirayla ikinci, Adem Kuzu da 298 bin 373 lirayla üçüncü sırada yer aldı.

