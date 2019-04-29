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Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 20:31 | Son Güncelleme

Çin’in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları da pandaların ana vatanı olan Çengdu kentinden bugün İstanbul’a uçuş başlattı.İlk sefer yoğun ilgi görürken Çinli yolcular özellikle Kapadokya’yı görmek için Türkiye’ye uçtuklarını dile getirdiler.Havayolu şirketinin uçaklarında yer alan dergisinde ise Kapadokya’da dahil Türkiye’nin tanıtımı yapılarak Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

Gökhan Artan/(DHA)-Çin’in önemli havayolu şirketlerinden biri olan Sichuan Havayolları da pandaların ana vatanı olan Çengdu kentinden bugün İstanbul’a uçuş başlattı.İlk sefer yoğun ilgi görürken Çinli yolcular özellikle Kapadokya’yı görmek için Türkiye’ye uçtuklarını dile getirdiler.Havayolu şirketinin uçaklarında yer alan dergisinde ise Kapadokya’da dahil Türkiye’nin tanıtımı yapılarak Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

China Southern Havayollar’nın Pekin’den İstanbul’a uçması sonrası bir Çin şirketi daha İstanbul’a uçmaya başladı.Çin’in pandalarıyla ünlü şehri Çengdu’dan Sichuan Havayolları, İstanbul’a tarifeli seferlere bugünden itibaren başladı.Filosunda bulunan 150 uçak ile 94 noktaya uçuşlar yapan Çin şirketinin İstanbul’a ilk uçuşuna yolcular da yoğun ilgi gösterdi.Özellikle uçakta havayolu şirketinin dergisinde Kapadokya’da dahil Türkiye tanıtımı geniş yer aldı.Taksim, İstanbul,Safranbolu, Konya’nın tanıtıldığı dergide Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullanıldı.

“Kapadokya’yı görmeye geliyoruz”

Salı, Perşembe ve Cumartesi günü İstanbul’a uçacak olan Sichuan Havayolları’nın Airbus 330 tipi uçakla yapılan ilk uçuş Çinli yolcular tarafından yoğun ilgi gördü.Yolcuların büyük bir bölümü özellikle Kapadokya’yı görmek için Türkiye’ye geldiklerini söylediler.Şirketin bundan sonraki uçuşlarına da Çinli yolcuların yoğun talep gösterdiği de belirtildi.Uçağın yarın saat 07:00’da İstanbul Havalimanı’na inişi sonrası da bir tören düzenlenecek.Yolcuları karşılayacaklar arasında Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei de bulunacak.Sichuan Havayolları sonrası, China Southern Havayoları Wuhan ve Lucky Air de Kunming kentinden İstanbul’a uçuşlar yapacak.

Çinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladıÇinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladıÇinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladıÇinli şirket İstanbul’a tarifeli uçuşlara Türkiye tanıtımı ile başladı

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