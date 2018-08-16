Çinli turist sayısı yüzde 91 arttı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'ye bu yılın ilk ayında gelen Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine çıktı.

Doğal güzelliklerinin yanında kültürel hazineleriyle de ilgi gören Türkiye, son dönemde yoğun şekilde turist ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre 2018'in ilk yarısında 18 milyon 917 bin turist Türkiye'yi tercih etti.

Yabancı ziyaretçiler arasında 2 milyon 378 bin turistle Ruslar ilk sırada yer alırken bunları Almanlar ve İranlılar takip etti.

Türkiye'nin kültür hazinelerine ilgi duyan Çinli turistlerin sayısı ise bu senenin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine ulaştı. Çinli turist sayısındaki bu artışta ülkedeki tanıtımların yanı sıra sanatçı Xiao Zhang'ın Türkiye'yi konu alan şarkısı etkisi oldu.

Çin'in en bilinen sanatçılarından Zhang'ın "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" adlı şarkısının videosu son dönemde müzik kanallarında yaygın olarak yerini aldı. Şarkıyı sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Çinliler, merak ettikleri Türkiye'ye gelmeye başladı.