FİNANS

Çinli turist sayısı yüzde 91 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

Türkiye'ye bu yılın ilk ayında gelen Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine çıktı. Çinli turist sayısındaki bu artışta Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtımlarının yanı sıra sanatçı Xiao Zhang'ın Türkiye'yi konu alan "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" adlı şarkısı etkisi oldu - Çinli Xuan Yen Yii: "Çinli sanatçı Zhang'ın Türkiye'ye yönelik hazırladığı şarkı ülkemizde çok popüler. İnsanlar bu şarkıyı dinledikten sonra Türkiye'ye yönelik ziyaret planları yapmaya başladı" - Xocai Wiyn: "Bir dahaki gelişim kışın olacak. Özellikle balona binip Pamukkale'yi üsten görmeyi çok merak ediyorum"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye'ye bu yılın ilk ayında gelen Çinli turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine çıktı.

Doğal güzelliklerinin yanında kültürel hazineleriyle de ilgi gören Türkiye, son dönemde yoğun şekilde turist ağırlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilere göre 2018'in ilk yarısında 18 milyon 917 bin turist Türkiye'yi tercih etti.

Yabancı ziyaretçiler arasında 2 milyon 378 bin turistle Ruslar ilk sırada yer alırken bunları Almanlar ve İranlılar takip etti.

Türkiye'nin kültür hazinelerine ilgi duyan Çinli turistlerin sayısı ise bu senenin ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artarak 191 bine ulaştı. Çinli turist sayısındaki bu artışta ülkedeki tanıtımların yanı sıra sanatçı Xiao Zhang'ın Türkiye'yi konu alan şarkısı etkisi oldu.

Çin'in en bilinen sanatçılarından Zhang'ın "Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum" adlı şarkısının videosu son dönemde müzik kanallarında yaygın olarak yerini aldı. Şarkıyı sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Çinliler, merak ettikleri Türkiye'ye gelmeye başladı.

Artan tanıtım faaliyetleri sonrası Türkiye'yi tercih eden Çinliler daha çok Pamukkale, Bergama, Efes, Kapadokya gibi tarihi yerleri rotasına aldı.

Çinlilerin vazgeçilmezleri arasında bulunan İstanbul ise seyahat defterlerinin ilk sırasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programında Çin'den Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik eylem planı bu rakamların daha da artmasını sağlayacak.

İzmir'in Bergama ilçesindeki tarihi alanları gezen Çinli Xuan Yen Yii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gelme kararını, ülkesindeki bir televizyon programındaki tanıtımı izledikten sonra aldığını söyledi.

Bergama'yı çok beğendiğini dile getiren Yii, şöyle konuştu:

"Çinli sanatçı Zhang'ın Türkiye'ye yönelik hazırladığı şarkı ülkemizde çok popüler. İnsanlar bur şarkıyı dinledikten sonra Türkiye'ye yönelik ziyaret planları yapmaya başladı. Bu tura da Bergama'yı görmek için katıldım. Çin'e gidince oradaki arkadaşlarımı Türkiye'ye gelmeleri yönünde tavsiyelerde bulunacağım. Daha önce Roma ve Helenistik döneme ait eserleri görmemiştik. Arkadaşlarımın da bunları görmesi için çaba sarf edeceğim."

Annesiyle gelen 17 yaşındaki Xian Yii ise Türkiye'yi çok beğendiğini anlattı.

Türkiye'ye hayran kaldığını belirten Yii, "Kitaplarda gördüğümüz tarihi eserlere dokunma şansı buluyoruz, bu duygu inanılmaz." dedi.

Xocai Wiyn ise arkadaşlarının tavsiyesinin yanı sıra internet sitesindeki tanıtımlardan etkilenerek Türkiye'ye geldiğini ifade etti.

Bir kez daha Türkiye'ye gelmeyi planladığını anlatan Wiyn, "Bir dahaki gelişim kışın olacak. Özellikle balona binip Pamukkale'yi üsten görmeyi çok merak ediyorum. Henüz yemeklere alışamadık ama zamanla alışacağız diye tahmin ediyorum." diye konuştu.

Çinli Tuu Lii Yunyn da Türkiye ile ilgili çok güzel fotoğrafları incelediğini, bunları yerinde görmek amacıyla hemen rezervasyon yaptırdığını kaydetti.

Ailesiyle beraber Türkiye'de vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu belirten Yunyn, "Kapodokya'daki balon turunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

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Çin Pergamon tanıtım turist

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