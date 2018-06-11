Çinli turistler Kapadokya'ya hayran kalıyor

Ağırlıklı olarak Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı mevkisi, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerine ilgi gösteren Çinli turist kafileleri, at ve ATV turuna katılarak da peribacaları arasında gezinti yapma imkanı buluyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve yeraltı şehirleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde, Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor.

Kapadokya'nın eşsiz bir doğal yapıya sahip olduğunu söyleyen Jiang Hong Ying, "Bu yıl ülkemizde Türkiye Turizm Yılı olarak duyuruldu. Devlet Başkanımız aracılığıyla turizm açısından Türkiye tavsiye edilince ben de buraya gelmeye karar verdim. Geldiğim ve bu harika manzarayla karşılaştığım için çok mutluyum. Kapadokya, çok şaşırtıcı bir görünüme sahip, burası hayalimin çok ötesinde bir yer." dedi.

Arkadaş grubuyla Çin'in Changsha kentinden gelen Liu Dan, yaşadığı çevrede Kapadokya'nın bilinen bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, uzun süredir bölgeye gelmek istediğini ve sonunda bu hayaline ulaştığını ifade etti.

Liu Dan, "Yaşadığım yerde Kapadokya çok ünlü, tanınmış bir yer. Buraya gelmek de ayrıcalıklı diyebiliriz. Sürekli internette fotoğraflarını görüyordum. Arkadaşlarımla gelmeye karar verdim. Kapadokya'nın bu doğal yapısı ve peribacaları çok ilginç, gerçekte bunlar nasıl oluştu bilmiyorum ama mükemmel olduklarını söyleyebilirim." diye konuştu.

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- "Kapadokya'yı tüm insanlar görmeli"