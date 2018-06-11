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Çinli turistler Kapadokya'ya hayran kalıyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

Çin'de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından bu ülkeden çok sayıda turist Kapadokya bölgesine geliyor - Çinli turist Liu Dan: - "Kapadokya'nın doğal yapısı ve peribacaları çok ilginç, gerçekte bunlar nasıl oluştu bilmiyorum ama mükemmel olduklarını söyleyebilirim" - Li Jia: - "Arkadaşlarımla buradaki çeşitli yerleri gezdik. Kapadokya'ya hayran kaldım, ileride yeniden gelmek istiyorum. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma buranın güzelliklerini anlatacağım"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Çin'de bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi nedeniyle Kapadokya turizminde yoğunluk oluşturan Çinli turistler, bölgenin tarihi ve kültürel güzelliklerine hayran kalıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve yeraltı şehirleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde, Çinli turist yoğunluğu yaşanıyor.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'daki turistik merkezleri gün boyu rehberler eşliğinde gezen ziyaretçiler, at, ATV ve sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin eşsiz manzarasının keyfini çıkarıyor.

Ağırlıklı olarak Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı mevkisi, Derinkuyu ve Kaymaklı yeraltı şehirlerine ilgi gösteren Çinli turist kafileleri, at ve ATV turuna katılarak da peribacaları arasında gezinti yapma imkanı buluyor.

Çin'in Guiyang kentinden gelen Jiang Hong Ying, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkelerinde bu yılın "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesini fırsat bilerek bölgeye geldiklerini belirtti.

Kapadokya'nın eşsiz bir doğal yapıya sahip olduğunu söyleyen Jiang Hong Ying, "Bu yıl ülkemizde Türkiye Turizm Yılı olarak duyuruldu. Devlet Başkanımız aracılığıyla turizm açısından Türkiye tavsiye edilince ben de buraya gelmeye karar verdim. Geldiğim ve bu harika manzarayla karşılaştığım için çok mutluyum. Kapadokya, çok şaşırtıcı bir görünüme sahip, burası hayalimin çok ötesinde bir yer." dedi.

Arkadaş grubuyla Çin'in Changsha kentinden gelen Liu Dan, yaşadığı çevrede Kapadokya'nın bilinen bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, uzun süredir bölgeye gelmek istediğini ve sonunda bu hayaline ulaştığını ifade etti.

Liu Dan, "Yaşadığım yerde Kapadokya çok ünlü, tanınmış bir yer. Buraya gelmek de ayrıcalıklı diyebiliriz. Sürekli internette fotoğraflarını görüyordum. Arkadaşlarımla gelmeye karar verdim. Kapadokya'nın bu doğal yapısı ve peribacaları çok ilginç, gerçekte bunlar nasıl oluştu bilmiyorum ama mükemmel olduklarını söyleyebilirim." diye konuştu.
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- "Kapadokya'yı tüm insanlar görmeli"

Çinli turist Li Jia da Kapadokya'yı ülkesinde izlediği dizi film ve belgesellerden tanıdığını, bölgeyi adım adım gezmenin kendisine özel duygular hissettirdiğini dile getirdi.

Kapadokya'nın ilginç yeryüzü şekilleriyle muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu söyleyen Li Jia, ülkesine döndüğünde tüm arkadaşlarına mutlaka Kapadokya'ya gitmelerini tavsiye edeceğini belirtti.

Bölgeye tekrar geleceğini vurgulayan Li Jia, şöyle dedi:

"Türkiye'ye gelmeyi uzun zamandır istiyordum. İstanbul ve Antalya'dan sonra Kapadokya'ya geldim. Buradaki kayalar ve peribacaları beni çok şaşırttı. Çin'de de buna benzer yapıların olduğu bir yer var ama Kapadokya'nın manzarası çok daha geniş bir alana yayılmış ve çok daha güzel. Arkadaşlarımla buradaki çeşitli yerleri gezdik. Kapadokya'ya hayran kaldım, ileride yeniden gelmek istiyorum. Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma buranın güzelliklerini anlatacağım. Herkese şunu söylemek isterim ki, yaşamları boyunca en az bir kere burayı mutlaka görmeleri gerekir. Çünkü buradaki görünümün, ilginç manzaranın bu kadar güzeli başka bir yerde yok."

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Murat Dinç de bölgeye ilgi gösteren Çinli turistlere yönelik turların, profesyonel turist rehberleri öncülüğünde düzenlendiğini, turistlerin Kapadokya'nın tarihi ve doğal yapısını hayranlıkla izlediğini aktardı.

Çinli turistlerin sektöre canlılık getirdiğini söyleyen Dinç, 2018'in en çok Çinli turistin ağırlandığı yıl olarak bölge turizm tarihine geçeceğine inandığını kaydetti.

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çinli turistler Kapadokya Nevşehir peribacaları

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