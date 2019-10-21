Çinli turistlerin Türkiye'ye büyük ilgisi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile İstanbul'a taşıtacak

Gökhan ARTAN/ İSTANBUL,(DHA)- ÇİN'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern Havayolları, vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisindeki artış nedeniyle, sefer yaptığı İstanbul'a dünyanın en büyük yolcu uçağı olan iki katlı Airbus 380 ile gelmeye hazırlanıyor.Çinli şirketlerin daha çok yolcu taşımasının önünü açacak olan uçak tiplerini büyütmesi ve THY'nin de Xian gibi yeni noktalardan seferlere başlamasıyla Türkiye'ye daha çok Çinli turist gelecek.

Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'ye ilgisi her geçen ay artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12,66 artışla 292 bin Çin vatandaşı Türkiye’ye gelirken, artışın bu hızla devam etmesi halinde yıl sonu Çinli turist sayısının 500 bini bulması bekleniyor. Turist sayısından pay almak adına da birbiri ardına Çinli havayolu şirketleri Türkiye'ye sefer koyarken, Türkiye'ye seferleri olan Çin şirketleri ise yeni noktalardan uçuşlara başladı. China Southern Havayoları Pekin dışında Orta Çin'in en büyük şehri olan 10,6 milyon nüfuslu Wuhan'dan İstanbul'a geçtiğimiz Mayıs ayında seferlere başlamıştı. Pekin'in Capital havalimanından Airbus 330 tipi uçaklarla sefer düzenleyen Çin'in filo olarak en büyük havayolu şirketi olarak tanımlanan China Southern Havayolları vatandaşlarının Türkiye'ye yoğun talepleri nedeniyle de uçak tipini büyüterek daha çok yolcu taşımayı planlıyor. Çinli şirket, İstanbul'a Airbus 380 tipi dünyanın en büyük yolcu uçağı ile seferlere başlamayı hedefliyor.