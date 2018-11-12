FİNANS

Çinli yatırımcı, 50 milyondan fazla boş ev satın aldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

 ÇİN'de boş evlerin toplam konut stoku içindeki oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Erkan ÖZ, (DHA) - ÇİN'de boş evlerin toplam konut stoku içindeki oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti.
Chengdu Southwestern Finans ve Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmaya göre, bu oran, yatırımcıların satın aldığı 50 milyondan fazla evin halen kullanılmadığını gösteriyor. Araştırmayı yürüten Profesör Gan Li, "Dünya üzerinde hiçbir ülke böyle yüksek bir boş konut oranına sahip değil. Emlak piyasasında, herhangi bir sorun meydana gelirse bu boş evler satışa çıkar ve büyük bir sel gibi Çin piyasasını vurur" dedi. Araştırmanın inşaat firmaları tarafından henüz satılmamış boş evleri kapsamadığını vurgulayan Profesör Gan, boş konut oranının 2013'ten beri alınan birçok tedbire rağmen düşürülemediğini kaydetti.
Pekin yönetimi, Çinli yatırımcıların spekülasyon amacıyla konut almasının önüne geçmek için satın alınabilecek ev sayısına ve krediye erişim olanaklarına sınırlama getirmişti. Ancak buna rağmen fiyatların sürekli artacağı beklentisi ile konut alma furyasının önüne geçilemedi.
Çin Hane Halkı Finansmanı Araştırma Merkezi verilerine göre, 2008- 2018 döneminde ülkede, 2'nci ve 3'üncü evlerini satın alanların oranı sürekli artış gösterdi. Yine Xinhua Haber Ajansı’nın gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, Çin hane halkı varlıkları içerisinde emlak yatırımlarının oranı yüzde 74,7. Bu oran, 2008'de büyük bir emlak krizine sürüklenen ABD'de bile yüzde 27,9 düzeyinde.
ABD Merkez Bankası FED için Çin emlak piyasası üzerine bir rapor hazırlayan Kaiji Chen, yatırımcıların fiyatı daha da yükselecek beklentisi ile boş evleri satmamaları sonucu, büyük bir arz fazlası olmasına rağmen fiyatların henüz düşmediğini belirtti. Chen'e göre, fiyatlar düşmeyince özellikle gençler ödeyemeyecekleri konut kredilerine hücum ediyor. Çin Merkez Bankası verilerine göre, konut satın almak için alınan borçlar son 10 yılda yüzde 800 artış gösterdi.
Bu arada inşaat sektöründe, bazı firmaların ciddi fiyat indirimleri yapmaya başladıkları da görülüyor. Geçen ay, Shangrao kentinde Xinzhou Mansions isimli projeyi yapan inşaat firmasının yeni dairelerinde yüzde 30 indirim yapması üzerine daha önce aynı projeden ev satın alan yatırımcılar şirketin satış ofislerini bastı.
Emlakçı Ran Yunjie ise konu hakkında şöyle konuştu:
"Bu evlerden birden fazla satın alan yatırımcılar şimdi ellerindeki konutlardan birini satarak diğerinin borcunu ödemeye çalışıyorlar. Örneğin geçen yıl, bir müşterim, 230 bin dolara bir daire satın almıştı. Ama şu an bir alıcı bulabilmek için fiyatı en az yüzde 60 düşürmesi gerekiyor."

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