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Çinli yatırımcıların Bursa ilgisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

 ÇİN İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Songfeng Huang ve Çinli İş Adamları ve Sanayicileri Derneği heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti.

Çinli yatırımcıların Bursa ilgisi

Merve KIZILKAYA/BURSA,(DHA) - ÇİN İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Songfeng Huang ve Çinli İş Adamları ve Sanayicileri Derneği heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret etti. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli ile görüşen heyet, iki ülke arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda destek istedi.
BTSO, Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Songfeng Huang ve Çinli İş Adamları ve Sanayicileri Derneği üyelerini ağırladı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli ile bir araya gelen heyete Bursa-Anshan Kardeş Şehirleri Fahri Temsilcisi Nejat Yahya da eşlik etti. Çin’in önde gelen 21 firmasından üst düzey yöneticilerin yer aldığı heyetle yapılan toplantıda Bursa ve Çin arasındaki ticaretin ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
“TEKNOSAB ÇİNLİ YATIRIMCILARA ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR”
Heyeti kabul eden Osman Nemli, Bursa’nın yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu ifade etti. BTSO öncülüğünde çalışmaları sürdürülen Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) hakkında heyete bilgiler veren Nemli, projenin Bursa’yı yüksek teknolojili sanayi üretiminin merkezi yapacağını vurguladı. TEKNOSAB için hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Nemli, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık Türkiye’nin projesi haline gelen TEKNOSAB’ı 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiriyoruz. Otoyol, demiryolu ve liman projelerine bağlantısı, güçlü fiber optik altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynakları ile TEKNOSAB, Çinli yatırımcılara da önemli imkanlar sunuyor” dedi.
SON 5 YILDA 7 YENİ FUAR
BTSO’nun fuarcılık çalışmalarına da değinen Osman Nemli, “Bursa’yı bölgemizin en önemli fuar merkezlerinden biri yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son 5 yıllık süreçte kentimizin güçlü olduğu üretim alanlarında yedi ayrı fuarı Bursamıza kazandırdık. Blok mermer alanında dünyanın en büyük fuarını düzenliyoruz. Bunun yanı sıra tekstil sektöründe de Bursa Textile Show ve Junioshow Fuarları’nı yabancı alıcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Fuarlarda daha fazla Çinli firma temsilcisini görmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.
'BİR KUŞAK BİR YOL' PROJESİNE DESTEK
Tarihi İpek Yolu’nun en önemli durakları arasında yer alan Bursa’nın, Çin’in yeni başlattığı 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin de merkezinde yer almasını hedeflediklerini kaydeden Nemli, Çin ile ilişkilerin geliştirilmesi hedefiyle Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katılmayı planladıklarını da belirtti. Bursa iş dünyasının Çin vizesi temininde yaşadığı zorlukları da gündeme getiren Nemli, Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Songfeng Huang’dan konuyla alakalı destek beklediklerini belirtti.
“BURSA İLE YATIRIM VE TİCARETİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Songfeng Huang, Çinli firmaların Bursa’da ticari bağlantılarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Heyette Çin’in önde gelen şirketlerinin yöneticilerinin yer aldığını belirten Huang, “Bizim birinci amacımız Bursa ile aramızdaki yatırım ve ticaretin gelişmesini sağlamak. BTSO ile daha yakın çalışmalar yaparak, firmalarımız arasında yeni ortaklıklar geliştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Çin’in çok değerli şirket yöneticileriyle birlikte Bursa’ya geldik. Heyetimizde yer alan şirketlerin toplam piyasa değerleri, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasından daha büyük” dedi.
“BURSA, TÜRKİYE’NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİM ÜSSÜ”
Bursa’nın Türkiye ekonomisi açısından öneminin farkında olduklarını ifade eden Ticari Ataşe Songfeng Huan şöyle dedi: “İstanbul her ne kadar Türkiye ekonomisinde özel bir yere sahip olsa da konu yüksek teknoloji ve ağır sanayi olunca ilk akla gelen şehir Bursa oluyor. Yüksek teknolojili üretimde çok önemli bir üs olan Bursa’da yatırım imkanlarını değerlendirmek istiyoruz.”
Bank Of China, AVIC International, Huawei, Cpi Power Engineering, Powerchina Eurasia gibi dev şirketlerin yöneticileri de Bursa’daki yatırım imkanlarının oldukça cazip olduğunu belirterek, yakın gelecekte Bursa’yı tekrar ziyaret etmek istediklerini ifade etti.
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Çinli yatırımcıların Bursa ilgisiÇinli yatırımcıların Bursa ilgisiÇinli yatırımcıların Bursa ilgisiÇinli yatırımcıların Bursa ilgisi

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