FİNANS

Çinliler aromatik bitkiler için İzmir'e geldi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Çin'den gelen heyet, EBSO'da İzmirli iş adamlarıyla ikili görüşmeler yaptı - EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli: "Baharat ve aromatik bitki ve yağlar sektörlerinin Çin'e ihracatını artırma potansiyeli yüksektir"

İZMİR (AA) - Tıbbi aromatik bitkiler alımı yapmak için Çin'den gelen heyet, İzmir'de Türk iş insanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği iş birliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) gerçekleştirilen organizasyonda, Çinli 39 firmadan 45 kişilik heyet ile İzmirli firmaların yetkilileri buluştu.

Programın açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, Çin'in 2018 yılında 2,1 trilyon dolar ile dünyanın 2. büyük ithalatçısı konumunda olduğunu söyledi.

Sevimli, ihracatının yüzde 60'ına yakınını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye'nin Çin pazarına da ilgisini yoğunlaştırması gerektiğine işaret etti.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğini anımsatan Sevimli şöyle konuştu:

"Aynı dönemde ülkemizden Çin'e 3 milyar dolar bu ülkeden Türkiye'ye ise 20 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Baharat ve aromatik bitki ve yağlar sektörlerinin Çin'e ihracatını arttırma potansiyeli yüksektir. Bu yıl 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 88. gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından ayrıca memnuniyet vericidir."

Konuşmaların ardından iki ülkeden iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong ve Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer de katıldı.

Sırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntüSırf ona ulaşmak için... 2 bin 700 metre rakımda şaşırtan görüntü
TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttıTÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı
TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aromatik bitki Çin EBSO

En Çok Okunan Haberler

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Dolarda düşüş hızlandı

Dolarda düşüş hızlandı

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

YKKD/Yaşargil: Yönetim kurullarında yeterince kadın görene kadar durmayacağız

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Mayıs’ta yıllık yüzde 30.66 arttı

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

TÜİK - Tüketici güven endeksi Haziran’da 57.6'ya yükseldi (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

İş Bankası’ndan Teos Antik Kenti’ndeki kazılara destek

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.