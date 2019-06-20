Çinliler aromatik bitkiler için İzmir'e geldi

İZMİR (AA) - Tıbbi aromatik bitkiler alımı yapmak için Çin'den gelen heyet, İzmir'de Türk iş insanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği iş birliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) gerçekleştirilen organizasyonda, Çinli 39 firmadan 45 kişilik heyet ile İzmirli firmaların yetkilileri buluştu.

Programın açılışında konuşan EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, Çin'in 2018 yılında 2,1 trilyon dolar ile dünyanın 2. büyük ithalatçısı konumunda olduğunu söyledi.

Sevimli, ihracatının yüzde 60'ına yakınını Avrupa ülkelerine yapan Türkiye'nin Çin pazarına da ilgisini yoğunlaştırması gerektiğine işaret etti.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2018 yılında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleştiğini anımsatan Sevimli şöyle konuştu:

"Aynı dönemde ülkemizden Çin'e 3 milyar dolar bu ülkeden Türkiye'ye ise 20 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Baharat ve aromatik bitki ve yağlar sektörlerinin Çin'e ihracatını arttırma potansiyeli yüksektir. Bu yıl 6-15 Eylül 2019 tarihleri arasında 88. gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti olması da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından ayrıca memnuniyet vericidir."

Konuşmaların ardından iki ülkeden iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rong Weidong ve Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer de katıldı.

