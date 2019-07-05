"Çinliler Türk kirazından övgüyle bahsediyor"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Çin'e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin'e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

UYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bu sene kiraz ihracatı hedefi 78 bin ton olarak belirlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yazgan, bu yıl kiraz ihracatında sıçrama yapılmasını bekledikleri Çin pazarına ilk kez girildiğini vurguladı.

Yazgan, 1 milyar 300 milyon civarında nüfusa sahip Çin'in kiraz başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatı için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Çin'e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin'e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık. Türk kirazından övgüyle bahsediyorlar. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir sorun yaşamazsak kiraz üretimimizin tamamını satabileceğimiz bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Çin pazarına kirazla girdik ama bununla yetinmeyeceğiz. Portakal ve limon ihracatını bu pazara sokmak için çalışacağız. Narenciye üretimimizin yüzde 60'ını Çin'e satabiliriz. Çin pazarının bizim ihracat hedeflerimizi de revize ettireceğini düşünüyorum. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2,3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz."