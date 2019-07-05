FİNANS

"Çinliler Türk kirazından övgüyle bahsediyor"

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan: - "Çin'e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin'e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık. Türk kirazından övgüyle bahsediyorlar" - "ABD ile Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı. ABD'nin kiraza ek vergi koyması Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek pazardaki en büyük rakibimiz olan ABD'nin pazarını elinden alabiliriz"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Çin'e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin'e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık." ifadelerini kullandı.

UYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bu sene kiraz ihracatı hedefi 78 bin ton olarak belirlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yazgan, bu yıl kiraz ihracatında sıçrama yapılmasını bekledikleri Çin pazarına ilk kez girildiğini vurguladı.

Yazgan, 1 milyar 300 milyon civarında nüfusa sahip Çin'in kiraz başta olmak üzere yaş meyve sebze ihracatı için çok önemli bir pazar olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Çin'e ihracat yapmak bizim en büyük hayalimizdi ve bunu sonunda gerçekleştirdik. Çin'e bu yıl 171 ton kiraz ihraç ettik. Çok güzel dönüşler aldık. Türk kirazından övgüyle bahsediyorlar. Önümüzdeki yıllarda herhangi bir sorun yaşamazsak kiraz üretimimizin tamamını satabileceğimiz bir pazar haline geleceğine inanıyoruz. Çin pazarına kirazla girdik ama bununla yetinmeyeceğiz. Portakal ve limon ihracatını bu pazara sokmak için çalışacağız. Narenciye üretimimizin yüzde 60'ını Çin'e satabiliriz. Çin pazarının bizim ihracat hedeflerimizi de revize ettireceğini düşünüyorum. Bu pazarda kalıcı olabilirsek 2,3 milyar dolar olan Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatımızı 5 milyar dolara yükseltebiliriz."

UYMSİB Başkan Yardımcısı Yazgan, Çin pazarına Japonya ve Tayvan'ı da dahil edebildikleri takdirde bu bölgelerde meyve sebze taleplerine yetişemeyebileceklerini belirtti.

ABD'nin Çin'e yıllık 13 bin 560 ton kiraz sattığı bilgisini veren Yazgan, "ABD ile Çin arasındaki gerginlik ticarete de yansıdı. ABD'nin kiraza ek vergi koyması Çin'in gözünde Türk kirazını avantajlı hale getirdi. Bu fırsatı değerlendirebilirsek pazardaki en büyük rakibimiz olan ABD'nin pazarını elinden alabiliriz. Türkiye'nin Çin'e açılabilmesi için Türk Hava Yollarının kargo seferleri koyması ya da özel hava kargo şirketlerinden tedarik etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer ülkelerden uçak kiralanmasının yolu da açılabilir." ifadelerine yer verdi.

- "Bu yıl ilk kez Belçika ve Mısır'a da kiraz ihraç ettik"

Türkiye'nin geçen yıl 161,7 milyon dolarlık kiraz ihraç ettiğini hatırlatan Yazgan, bu sene hava şartları olumlu gittiğinden ürünün bol ve kaliteli olduğuna işaret etti.

Yazgan, Türkiye'nin kiraz üretiminde yüzde 25 ile dünyada birinci sırada yer aldığını vurgulayan Yazgan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki üretim her yıl artıyor. Son 10 yıldır üretimde dünyada birinci sırada yer alıyoruz. Üretimimize yakışır ihracata da yakın bir zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu an için Türkiye dünyada ilk 5 ihracatçı ülke konumumda yer alıyor. Yakın bir zamanda üretimde olduğumuz gibi ihracatta da ilk 3 ülke arasına gireceğimize inanıyoruz. Kiraz en fazla Almanya, Rusya Federasyonu, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, İtalya, Irak ve Birleşik Krallık'a ihraç edildi. 2019'da da en fazla kiraz ihracatını Almanya, Rusya Federasyonu, Hollanda, Avusturya ve Norveç'e gerçekleştirdik. Çin'in yanı sıra bu yıl ilk kez Belçika ve Mısır pazarlarına kiraz ihracatı gerçekleştirdik."

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Anahtar Kelimeler:
Çin kiraz Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği

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