Çinliler Türk ununu sevdi

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - İlk defa 2016'da ihracata başladıkları Çin'e, önceki yıl 48 bin ton, 2017'de ise 49 bin 560 ton un satışı yapan Türk un üreticileri, Çin'e ihracatı bu yıl 60 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli geliri ve yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in, 2017'de yaklaşık 2 trilyon dolarlık ithalat yaptığını, bu rakamın 100 milyar dolarını tarım ve gıda ürünlerinin oluşturduğunu bildirdi.

Ulusoy, ağırlıklı olarak yağ, çikolatalı ve şekerli mamuller, konserve meyve ve sebze ile unlu mamuller ithal eden Çin'in bu tarz ürünleri satın almasındaki en büyük etkenin değişen tüketim alışkanlıkları olduğunu, bu nedenle de söz konusu ürünlerin ithalatında her geçen yıl artış beklendiğini kaydetti.

Ulusoy, "Öyle ki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz Çin'e geçen yıl yaklaşık 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün 2023 hedefi ise 13,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirmek." dedi.