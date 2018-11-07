FİNANS

Çinliler yurtdışında emlak piyasalarını uçurdu

FİNANS HABERLERİ  | 07.11.2018 13:59 | Son Güncelleme

ÇİN'deki orta sınıfın yurtdışında gayrimenkul satın alma talebi yabancı ülkelerdeki emlak sektörünü büyüttü.

Gonca YAĞCI, (DHA)- ÇİN'deki orta sınıfın yurtdışında gayrimenkul satın alma talebi yabancı ülkelerdeki emlak sektörünü büyüttü.
Çinliler başta Avustralya olmak üzere, Malezya, Yeni Zelanda ve Kanada'da gayrimemkul satın alarak yabancı ülkelerde yatırım yapma ve oturum almaya çabalıyor. Çin hükümeti halen paranın yurtdışına çıkmasını engellemek için sıkı denetimler uyguluyor. Hükümet, içerdeki paranın ülkenin gelişimi ve üretimine harcanmasını istiyor.
South China Morning News gazetesinin aktardığına göre, özellikle maddi gücü olan orta sınıf Çinliler, ülkedeki yaşam kalitesinin giderek bozulması, ülkenin siyasi ortamının giderek otoriterleşmesi, hava kirliliği, ulusal gıda güvenliği ve aşı skandalları gibi nedenlerle yurtdışında kendilerine gelecek arıyor. Gazete, Çin’de giderek artan sermaye kontrollerinin vatandaşların paralarını yabancı ülkelere aktarmaya çalıştıklarına dikkat çekti.
Çin hükümeti halen kişi başına sadece 50 bin dolara kadar döviz alımına izin veriyor. Bu miktarın üzerindeki talepler için özel onay gerekiyor. Hükümet ayrıca yurtdışında Çin bankalarını kullanarak kişi başına yıllık sadece 100 bin Yuan (14 bin 400 dolar) çekilmesine izin veriyor
AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA'DA EV FİYATLARI ARTTI
Çin vatandaşlarının Avustralya’da gayrimenkul satışına olan taleplerindeki artış nedeniyle Avustralya, yabancıların ülkede yatırım yapmalarına kısıtlama getirdi. Ülkenin dört büyük bankası, Avustralya dışından gelenlere, yerel gelirleri olmadan emlak satın almak satın almak için kredi vermiyor. Yeni Zelanda ise ev fiyatlarının olağanüstü artması nedeniyle yurtdışından gelenlerin ülkede, ev almasını tamamiyle yasakladı.
Kanada da benzer bir adım atarak ülkede göçmenlerin ev satın almalarına olanak sağlayan Kanada Federal Göçmenlik Yatırım Programını iptal etti.

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