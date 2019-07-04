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Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) kadın istihdamı kredi programı kapsamında destek verdiği Koton, Escarus işbirliğiyle oluşturduğu “Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesiyle tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) kadın istihdamı kredi programı kapsamında destek verdiği Koton, Escarus işbirliğiyle oluşturduğu “Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesiyle tedarik zincirinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

“Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin ilk etabında İstanbul, Niğde, Bursa, Diyarbakır, Iğdır, Kastamonu, İzmir, Kırklareli, Batman gibi Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren 16 tedarikçi firmayla birlikte cinsiyet eşitliği üzerine çalışmalar yapılacak.
Proje kapsamında şirketlerin değerlendirileceği yedi başlık; Üst Yönetim Taahhüdü, İşe Alım Kriterleri, Eğitim ve Kişisel Gelişim, Kariyer Gelişimi ve Fırsat Eşitliği, Çocuklu Çalışanlar için Kariyer Desteği, İş Yerinde Tacizin Yönetilmesi ve Farkındalık ve İletişim olarak sıralanıyor.

“Kadın istihdamı alanında hem finansal destek hem de farkındalık anlamında pek çok projeyi hayata geçiriyoruz”

TSKB ev sahipliğinde düzenlenen “Koton Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesinin tanıtım toplantısında yaptığı açılış konuşmasında fırsat eşitliği ve kadın istihdamının TSKB’nin odak konuları arasında olduğunu belirten TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, bankanın bu konudaki çalışmalarını şöyle anlattı:

“TSKB olarak üç yıl önce değerli iş ortağımız AFD ile iş dünyasının cinsiyet eşitliği konusunda somut adımlar atması amacıyla bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Birlikte oluşturduğumuz bir ölçüm aracıyla belirlediğimiz kadın dostu şirket olma yönünde sorumluluk alan firmalara yatırım kredileri sunduk. Bu süreçte pek çok firmamızda kadın istihdamı, fırsat eşitliği politikaları ve farkındalık anlamında önemli bir yol kat edildiğine şahit olduk. Kredi sağladığımız firmalarda 1,250 kadını aktif çalışma hayatına kazandırdığımızı da gurur ve mutlulukla ifade edebiliriz.”

AFD Proje Sorumlusu Ceyda Cesur da projeyle ilgili şunları söyledi:
“Kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konularında, AFD olarak, tedarik zincirinin bu projeye katılması ve çocuk bakım hizmetlerinin geliştirilmesi en büyük arzumuzdu. Bugün, TSKB aracılığıyla, global bir marka olan Koton firmasının öncülüğünde ve Escarus desteğiyle Türkiye’de örnek teşkil edecek bir projenin tanıtımını yapıyoruz. Başından beri hayalini kurduğumuz gibi, fırsat eşitliği ve kadın istihdamı temalı projemizi büyük firmalardan, ülkemizin farklı bölgelerini kapsayan KOBİ’lere kadar yaygınlaştırıyoruz.”

Projeyle ilgili bilgi veren Koton Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Tedarik zincirimizde kadın çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha iyi bir noktaya gelinmesi ve toplumsal fayda sağlanması için TSKB, AFD ve Escarus ile bir araya geldik. Çünkü güçlü ve sürdürülebilir bir projenin lokomotifinin her zaman paydaşlarımız olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede de dönüşümü güç ve gönül birliği yaparak başlatmak istiyoruz. Bakış açımız her zaman paydaşlarımızla birlikte büyümek ve birlikte gelişmek.”

TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

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