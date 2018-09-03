FİNANS

Çipras'tan kurtarma paketi sonrası toplu sözleşme müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2018 18:34 | Son Güncelleme

Yunanistan'da hükümet, 4 sektörde imzalanan toplu sözleşmelerle yaklaşık 75 bin çalışanın maaşında artış sağlanacağını duyurdu

ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 4 sektörde toplam 75 bin çalışanı ilgilendiren yeni toplu sözleşmeler imzalandığını bildirdi.

Çipras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı ve ilgili sendikalar arasında yapılan 4 toplu sözleşmeyle çalışanların maaşlarını arttıracaklarını belirtti.

"Kurtarma paketlerinden çıkışın alameti olan ilk hükümet kararımızı gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Çipras, işçileri güçlendirme mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Yunanistan Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Efi Ahçioglu'nun, bankacılık, gemicilik, seyahat ve turizm acenteleri ve Uluslararası Denizcilik Birliği üyesi firmalara ilişkin toplu sözleşmeleri imzaladığı bildirilmişti.

Yunanistan'da hükümet, kurtarma paketi programları altında etkisini kaybeden toplu sözleşmeleri yeniden güçlendirerek işçilerin gelir ve haklarını geliştirmeyi hedefliyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca, ekonomik kriz ile düşen asgari ücretin de yeniden arttırılacağı vaadinde bulunmuştu.

Öte yandan, ülkenin kreditörlerinin temsilcileri, Yunan hükümetini popülist uygulamalarla kemer sıkma önlemleri ve reformlardan geri dönülmemesi konusunda uyarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kreditörler YUNANİSTAN

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