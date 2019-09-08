Çıraklıktan ihracata uzanan başarı öyküsü

MEHTAP YILMAZ - İlkokuldan sonra çırak olarak girdiği iş makinesi sektöründe ilerleyerek kendi firmasını kuran ve yüzde 75 yerli imkanlarla toprak silindir makinesi geliştiren iş adamı Adem Harman, birçok kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılamakla kalmadı, 5 ülkeye ihracat başarısı gösterdi.

Türkiye'de iş makineleri sektöründe dışa bağımlılık dikkati çekiyor. Son yıllarda bu alanda yerli ve milli üretim hamlesiyle çalışmalar hızlandı. İş adamı Harman da kara yolları, köprü ve baraj gibi inşaat işlerinde kullanılan toprak silindirini, yüzde 75 yerlilik oranıyla geliştirerek sektörün kullanımına sundu. Daha sonra yurt dışından gelen taleplerle de ihracata yönelen Harman, 5 ülkeye makine satışı gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

Harman, AA muhabirine, ilkokuldan sonra çırak olarak girdiği, daha sonra Harmaner Hidrolik firmasını kurduğu ve yerli üretimle ihracata başladığı iş yaşamı öyküsünü anlattı.

Ankara'da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Harman, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemediğini belirtti. Sonrasında OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş makineleri tamir ve bakım sektöründe çalıştığını dile getiren Harman, askerden döndükten sonra 3 ortak kurdukları şirkette çalışma hayatına devam ettiğini bildirdi. Yurt dışından gelen toprak silindir makinelerinin tamir ve bakımını yaparak onların zayıf ve güçlü yönlerini tespit ettiğine işaret eden Harman, "Ortaklarımdan ayrılarak, 1995 yılında kendi şirketimi kurdum. Yurt dışından gelen toprak silindir makinelerinin tamir ve bakımının yanında, 35 yıllık tecrübeyle yerli yedek parçalar da ürettim." diye konuştu.