FİNANS

Çıraklıktan ihracata uzanan başarı öyküsü

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

İlkokuldan sonra çırak olarak girdiği iş makinesi sektöründe ilerleyerek kendi firmasını kuran ve yüzde 75 yerli imkanlarla toprak silindir makinesi geliştiren iş adamı Adem Harman, birçok kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılamakla kalmadı, 5 ülkeye ihracat başarısı sağladı - Harmaner Hidrolik kurucusu Adem Harman: - "Ürettiğimiz 68 toprak silindir makinesinin, 10'nunu Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Somali gibi ülkelere ihraç ettik" - "Geliştirdiğimiz yerli toprak silindirinin fiyatı, dış pazarda satılanlardan yüzde 50 daha uygun, kullanımı daha kolay ve garantisi daha uzun. Ülkemizde bu alanda yapılan ithalatı azaltıp, yerli toprak silindiri makinemizin dünya pazarında daha çok yer almasını amaçlıyoruz" - "Bu kapsamda yıl sonuna kadar 100, gelecek yıl sonuna kadar 200, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar ise 500 toprak silindir makinesi üretip, çoğunluğunu ihraç etmeyi hedefliyoruz"

MEHTAP YILMAZ - İlkokuldan sonra çırak olarak girdiği iş makinesi sektöründe ilerleyerek kendi firmasını kuran ve yüzde 75 yerli imkanlarla toprak silindir makinesi geliştiren iş adamı Adem Harman, birçok kurum ve kuruluşun ihtiyacını karşılamakla kalmadı, 5 ülkeye ihracat başarısı gösterdi.

Türkiye'de iş makineleri sektöründe dışa bağımlılık dikkati çekiyor. Son yıllarda bu alanda yerli ve milli üretim hamlesiyle çalışmalar hızlandı. İş adamı Harman da kara yolları, köprü ve baraj gibi inşaat işlerinde kullanılan toprak silindirini, yüzde 75 yerlilik oranıyla geliştirerek sektörün kullanımına sundu. Daha sonra yurt dışından gelen taleplerle de ihracata yönelen Harman, 5 ülkeye makine satışı gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine katkı sağladı.

Harman, AA muhabirine, ilkokuldan sonra çırak olarak girdiği, daha sonra Harmaner Hidrolik firmasını kurduğu ve yerli üretimle ihracata başladığı iş yaşamı öyküsünü anlattı.

Ankara'da yaşayan 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen Harman, maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokuldan sonra eğitim hayatına devam edemediğini belirtti. Sonrasında OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş makineleri tamir ve bakım sektöründe çalıştığını dile getiren Harman, askerden döndükten sonra 3 ortak kurdukları şirkette çalışma hayatına devam ettiğini bildirdi. Yurt dışından gelen toprak silindir makinelerinin tamir ve bakımını yaparak onların zayıf ve güçlü yönlerini tespit ettiğine işaret eden Harman, "Ortaklarımdan ayrılarak, 1995 yılında kendi şirketimi kurdum. Yurt dışından gelen toprak silindir makinelerinin tamir ve bakımının yanında, 35 yıllık tecrübeyle yerli yedek parçalar da ürettim." diye konuştu.

- "İş makinesinde ithalatı azaltmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'de yerli ve milli imalat vurgusundan aldıkları motivasyonla 2017 yılında Harmaner Hidrolik olarak ilk yerli toprak silindirini geliştirmeye karar verdiklerini vurgulayan Harman, "Son 2 yıl içinde yüzde 75'i yerli olmak üzere, 68 toprak silindiri makinesi ürettik. Ürettiğimiz toprak silindir makinelerinin yaklaşık 15'i belediyelere, kalan kısmı ise özel sektöre satıldı ve şu anda Türkiye'nin 10 ilinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Harman, ürettikleri 68 toprak silindir makinesinin 10'nunu Azerbaycan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Somali gibi ülkelere ihraç ettiklerine ve gelecekte ihracat yaptıkları ülke sayısını katlamayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de 1 yılda, yurt dışından 500'den fazla toprak silindir makinesi alınıyor, kiralamalara bu sayı 3 bini buluyor. Bu makinelerin yıllık kira ve bakım masrafı yaklaşık 80 bin avro. Yani ülkemiz, toprak silindirine 1 yılda 40 milyon avro civarı bedel ödüyor ve paramız yurt dışına gidiyor. Bizim geliştirdiğimiz yerli toprak silindirinin fiyatı, dış pazarda satılanlardan yüzde 50 daha uygun, kullanımı daha kolay ve garantisi daha uzun. Harmaner Hidrolik olarak, kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiğimiz üretimi, seri hale getirmek istiyoruz. Geliştirdiğimiz yüzde 75 yerli toprak silindiriyle, ülkemizde bu alanda yapılan ithalatı azaltıp, yerli makinemizin dünya pazarında daha çok yer almasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda yıl sonuna kadar 100, gelecek yıl sonuna kadar 200, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'e kadar ise 500 toprak silindir makinesi üretip çoğunluğunu ihraç etmeyi hedefliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Adem Harman Harmaner Hidrolik toprak silindir makinesi

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