Ciro endeksinde artış

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,6 azaldı.

- Sanayi ve inşaat endeksleri

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalış gösterdi.