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Ciro endeksleri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı ciro endekslerini açıkladı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,3 artış kaydetti.
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- Sanayi ve inşaatta ciro endeksi arttı

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 3,6 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Mayıs 2017'ye göre yüzde 42,7 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 4,3 artış olarak kayıtlara geçti.
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- Ticaret ve hizmet endeksleri

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 1,6 artış oldu.

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Ciro Endeksleri mayıs TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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