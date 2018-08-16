Ciro endeksleri arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı ciro endekslerini açıkladı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

- Sanayi ve inşaatta ciro endeksi arttı

Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Haziran 2017'ye göre yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.