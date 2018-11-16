FİNANS

Ciro endeksleri arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydetti.

- Sanayide ve hizmette ciro endeksi arttı

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,4 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış oldu.
\

- Ticaret ve inşaat endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalış gösterdi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Eylül 2017'ye göre yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı.

PARTNERSavaş sırasında aceleyle gömülüp... Çıkanları görünceSavaş sırasında aceleyle gömülüp... Çıkanları görünce
Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)
Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ciro endeksi Eylül TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

TL ile sözleşmelere ilişkin yeni tebliğ yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntemler fatura düşürüyor

Bu yöntemler fatura düşürüyor

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Edirneli üretici, çeltik fiyatının geç açıklanmasından dertli

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

Aytemiz’den yakıt alana 30 TL’ye varan Bonus fırsatı

Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)

Sanayide cirolar Eylül’de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)

Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)

Sanayi üretimi Eylül’de yıllık yüzde 2.7 azaldı (2)

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

Konkordato'daki artışın nedeni 2 yıllık birikim

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.