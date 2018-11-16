Ciro endeksleri arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1,8 artış kaydetti.

- Sanayide ve hizmette ciro endeksi arttı

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,4 yükseldi.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,1 yükseldi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 2,8 artış oldu.

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