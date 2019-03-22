FİNANS

Citigroup 1.1 milyar dolarlık Venezuela altınlarını satıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Citigroup, Venezuela’nın toplam 1.6 milyar dolarlık bir borca karşılık gösterdiği altınları satıyor.

Erkan Öz / İstanbul, 22 Mart (DHA) - ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Citigroup, Venezuela’nın toplam 1.6 milyar dolarlık bir borca karşılık gösterdiği altınları satıyor.
Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Citigroup'un satış kararı Venezuela’nın 1.1 milyar dolarlık ilk borç taksidini 11 Mart’ta dolan vadede ödeyememesi üzerine geldi.
Citigroup 2015 yılında alınan borca karşılık gösterilen altının fiyatında meydana gelen artıştan dolayı oluşan 260 milyon dolarlık farkı ise şimdilik ABDde açılacak bir banka hesabına yatıracak.
1.6 milyar dolarlık borcun geri kalan 500 milyon dolarlık ödemesinin vadesi ise 2020’de geliyor.
Citigroup'un kararı Maduro yönetimi için yeni bir zorluk anlamına geliyor. Maduro yönetimi 260 milyon dolarlık fona erişemiyorken, devlet başkanı olduğunu iddia eden muhalif lider Juan Guaido ise bu fon dahil Venezuela’nın ABD’de dondurulan 3.2 milyar dolarlık fonlara Amerikan yönetiminin onay vermesi halinde heran erişebilir.

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