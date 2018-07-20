Citroen C3 R5 Rally Finland'a hazır

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın sekizinci ayağı, 26-29 Temmuz'da Finlandiya'da düzenlenecek.

Citroen'in açıklamasına göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın yedinci ayağı olan Rally Italia Sardena’nın ardından sıra Finlandiya’da düzenlenecek Rally Finland'da. 26-29 Temmuz'da Finlandiya'nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Rally Italia Sardegna'nın ardından Citroen Racing, Rally Finland'da WRC2 kategorisinde iki ekip ile start alacak. Stephane Lefebvre-Gabin Moreau ikilisi Citroen için Finlandiya'daki etaplarda yarışacak.

Açıklamada verilen bilgiye göre, 23 etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 317,26 kilometre. Yarışta ekipleri ve otomobilleri zorlu toprak etaplar kadar zıplama noktaları da zorlayacak.

Citroen, Rally Finland'ı 4 kez podyumun en üst basamağında bitirdi. Sebastien Loeb C4 WRC ile 2008 yılında, DS3 WRC ile 2011 ve 2012 yılında, Kris Meeke DS3 WRC ile 2016 yılında Citroen'e bu liderlikleri getiren isimler oldu.

