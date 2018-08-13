Cıtroën, C3 Wrc Rally Deutschland'a hazır

İSTANBUL (AA) - Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total Abu Dhabi WRT, şampiyonanın dokuzuncu ayağına hazır.

Citroën'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın sekizinci ayağı olan Rally Finland’ın ardından sıra Almanya’da düzenlenecek Rally Deutschland’a geldi.

Almanya’nın benzersiz doğal güzellikleriyle çevrili asfalt etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar, zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacak. Rally Finland’da üç ekip ile start alan Citroën Total Abu Dhabi WRT, Rally Deutschland’da iki ekip ile start alacak. Craig Breen-Scott Martin ve Mads Østberg-Torstein Eriksen ekipleri, Citroën Total Abu Dhabi WRT için Almanya’da etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën serisinin Rally Deutschland için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroën pilotu Craig Breen, yarış hakkında temel bilgileri veriyor.

