FİNANS

Citroen C3 WRC Türkiye Rallisi’ne hazır

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Citroen Total Abu Dhabi WRT, Türkiye'de düzenlenecek olan Türkiye Rallisi’ne üç ekiple katılacak

İSTANBUL (AA) - Marmaris'te düzenlenecek Türkiye Rallisi'ne hazır olan Citroen Total Abu Dhabi WRT, rallide üç ekip ile start alacak.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 9’uncu ayağı olan Almanya Rallisi’nin ardından sıra ülkemizde düzenlenecek Türkiye Rallisi’nde. Daha önce 2003 - 2010 yılları arasında Antalya ve İstanbul’da toplam 6 kez düzenlenen Türkiye Rallisi, 8 yıl sonra tekrar takvimde yer aldı. Marmaris’in doğal güzellikleriyle çevrili toprak etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Almanya Rallisi’nde iki ekip ile start alan Citroen Total Abu Dhabi WRT, Türkiye Rallisi’nde üç ekip ile start alacak. Craig Breen-Scott Martin, Mads Østberg-Torstein Eriksen ve Khalid Al Qassimi-Chris Patterson ekipleri Citroen Total Abu Dhabi WRT için Türkiye'de etaplarda olacak.

Bu sezon başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroen serisinin Türkiye Rallisi için hazırlanan videosu da yayınlanmaya başladı. Videoda Citroen pilotu Craig Breen yarış hakkında temel bilgileri veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Citroen Citroën Total Abu Dhabi WRT

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