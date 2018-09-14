Citroen C5 Aircross, hibrit versiyonuyla Paris Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Citroen, 4-14 Ekim'de Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda, yeni C5 Aircross'u Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen için bir ilk olan yeni Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtılacak.

Standın diğer dikkat çeken modelleri ise 4x4 Spacetourer RipCurl, C3 Aircross RipCurl, C3 ELLE Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-MEHARI ve C3 modelleri olacak.

2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını yüzde 9 artıran Citroen, Avrupa'da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son 2 yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, yeni C4 Cactus ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

Citroen'in C3 Aircross'un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Citroen Advanced Comfort programının üyesi olan C5 Aircross, sağladığı konfor ile fark yaratıyor. Hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2 modüler platformu üzerine geliştirilen C5 Aircross, üstün sürüş konforuna ek olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da sunulan, yol sarsıntılarını araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları barındırıyor.