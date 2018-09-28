FİNANS

Citroen, C5 Aircross'u Avrupalı tüketicilerle buluşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 18:38 | Son Güncelleme

Citroen, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni Citroen C5 Aircross'u Avrupalı tüketicilerin beğenisine sunacak

İSTANBUL (AA) - Citroen, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni Citroen C5 Aircross'u ilk kez Avrupalı tüketicilerle buluşturacak.

Citroen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 4–14 Ekim tarihlerinde Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan Paris Otomobil Fuarı'na katılacak olan şirket, burada yeni Citroen C5 Aircross'u Avrupalı tüketicilerin beğenisine sunacak.

Citroen için bir ilk olan yeni Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept'in de fuarda tanıtılması planlanıyor.

Ayrıca 2019'da 100'üncü yılını kutlayacak olan ikonik ve yaratıcı marka, standında yolculuk sırasında akıllı telefon ve tabletlerle ilgilenenlerin yaşadığı yol tutması problemini ortadan kaldıran Seetroen gözlüklerini, kamp ve outdoor meraklılarına yönelik 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 Aircross RipCurl'ü, moda işbirliklerinden doğan C3 Elle Edition'u, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-Mehari ve C3 özel serilerini sergileyecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını yüzde 9 artıran Citroen, Avrupa'da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son iki yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

Markanın fuardaki en önemli yeniliği 2019 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak olan C5 Aircross SUV modeli olacak.

Fuarın sürprizinin ise Citroen C5 Aircross'un Plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) Hybrid (PHEV) versiyonunun olması beklenirken Citroen'in C3 Aircross'un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Citroen Citroen C5 Aircross Paris Otomobil Fuarı

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