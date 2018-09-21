FİNANS

Citroen eylül ayında avantajlı kur fırsatı sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C- Elysée, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine avantajlı kur fırsatı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, eylül ayında sınırlı sayıdaki binek ve ticari araca avantajlı kur fırsatı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını verimli şanzımanlar ve üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroen modellerinde avantajlar eylül ayında da devam ediyor.

Eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C- Elysée, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine avantajlı kur fırsatı sunuluyor.

Citroen’in sıra dışı tasarıma sahip B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroen C3, fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 90 bin 600 TL’den başlıyor. Citroen’in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroën C3 Aircross’un fiyatı 119 bin 900 TL’den, C-Elysee'nin fiyatı 81 bin 150 TL'den, Yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı 119 bin 200 TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı 186 bin TL'den ve Grand C4 Picasso’nun fiyatı ise 199 bin100 TL’den başlıyor.

Kur avantajı Citroen'in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180 derece açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan’ın fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 81 bin 600 TL’den başlarken, Berlingo Combi’nin fiyatı 83 bin 600 TL’den, Jumpy Panelvan’ın fiyatı 113 bin 200 TL’den, Jumpy Space 8+1 135 bin TL’den, Jumpy SpaceTourer 8+1 ise 146 bin TL’den başlıyor. Jumper’ın iki farklı azami yüklü ağırlık ve iki farklı motor gücüyle sunulan sınırlı sayıda Panelvan versiyonunun fiyatı ise 126 bin 900 TL'den başlıyor.

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Citroen kur fırsatı

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