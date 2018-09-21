Citroen eylül ayında avantajlı kur fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, eylül ayında sınırlı sayıdaki binek ve ticari araca avantajlı kur fırsatı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını verimli şanzımanlar ve üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroen modellerinde avantajlar eylül ayında da devam ediyor.

Eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C- Elysée, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine avantajlı kur fırsatı sunuluyor.

Citroen’in sıra dışı tasarıma sahip B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroen C3, fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile birlikte 90 bin 600 TL’den başlıyor. Citroen’in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroën C3 Aircross’un fiyatı 119 bin 900 TL’den, C-Elysee'nin fiyatı 81 bin 150 TL'den, Yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı 119 bin 200 TL’den, C4 Picasso’nun fiyatı 186 bin TL'den ve Grand C4 Picasso’nun fiyatı ise 199 bin100 TL’den başlıyor.