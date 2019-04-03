Citroen, Hindistan pazarını gözüne kestirdi

İSTANBUL (AA) - Citroen, resmi olarak Hindistan pazarına giriş yaptı.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, resmi olarak Hindistan pazarına girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, Hindistan gibi büyük bir pazarda, bir markayı tanıtmanın benzersiz ve büyüleyici bir deneyim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerek tasarımıyla gerek bünyesinde barındırmış olduğu teknolojilerle Citroen'in Hindistan pazarında dikkatleri çekecek tüm niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Hem Hindistan’da Hintli olma isteği hem iki yerel ortak girişimin sağlayacağı güç hem de Avrupa'da bize başarı kazandıran formüllerle Hint pazarında başarıyı yakalayacağımıza inanıyoruz."

- Marka, Hindistan’da da "İnspired by You" yaklaşımını uygulayacak

Verilen bilgiye göre, marka, Avrupa’da son 5 yıldır üst üste pazar payını artırmasını sağlayan başarı formüllerini kullanarak Hindistan’da da "İnspired by You" yaklaşımını uygulayacak.

Oldukça rekabetçi bir otomobil pazarına sahip Hindistan’da büyümek için özgün tasarımlı ve müşteriler için değer yaratan yeni modelleri sunacak olan marka, bayi ağı çözümleri, özel hizmetler ve dijital yaklaşımlarla da otomobil endüstrisinde benzersiz bir müşteri deneyimi yaşatacak.