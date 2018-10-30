Citroen, Sebastien Loeb ile İspanya'da birinciliği yakaladı

İSTANBUL (AA) - Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, takvimin en zorlu rallilerinden biri olan İspanya Rallisi'nde birincilik elde etti.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12. ayağı olan İspanya Rallisi'ni Citroen Total Abu Dhabi WRT adına yarışan Sebastien Loeb-Daniel Elena ikilisi, birinci sırada tamamlamayı başardı.

Citroen Total Abu Dhabi WRT'nin 2018 sezonunda elde ettiği ilk birincilik olması açısından büyük önemi bulunan İspanya Rallisi'ndeki başarı, ayrıca Citroen'in WRC'deki 99. birinciliği olması özelliğine de sahip.

Citroen Total Abu Dhabi WRT adına yarışan Craig Breen-Scott Martin ikilisi ise C3 WRC ile yarışı 9. sırada tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sebastien Loeb, "Bizim için zorlu bir ralli oldu. Cuma günü istediğimiz performansı gösteremesek de cumartesi ve pazar günü yaptığımız doğru lastik seçimi ve doğru ayarların katkısıyla birinciliği elde ettik. Birincilik için inancımızı kaybetmeden yarışın sonuna kadar zorladık." ifadelerini kullandı.

