FİNANS

Citroen, sıfır faize varan fırsatlar sunuyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

Citroen, sıfır faize varan fırsatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, ekim ayında da binek ve ticari araç modellerinde cazip faiz ve hurda teşviki fırsatları sunmaya devam ediyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 40 bin TL'ye 12 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor. Citroen, C3, C-Elysee modellerinde 30 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde de 40 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,99 faiz imkanı sunuyor. Ayrıca, tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroen C3'ün fiyatı, kredi kampanyasıyla 98 bin 150 TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 90 bin 150 TL'den başlıyor. Citroen'in Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroen C3 Aircross'un fiyatı ise kredi kampanyasıyla 141 bin TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 133 bin TL'den, C-Elysée'nin fiyatı, kredi kampanyasıyla 89 bin TL'den, hurda teşvikiyle birlikte 81 bin TL'den başlıyor.

Yeni Citroën C4 Cactus kredi kampanyasıyla 139 bin 400 TL, hurda teşvikiyle birlikte 131 bin 400 TL fiyattan, C4 Picasso da kredi kampanyasıyla 185 bin 650 TL, hurda teşvikiyle beraber 182 bin 650 TL fiyattan sunuluyor.

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- Hafif ticari araçlarda da kampanyalar sürüyor

Kredi kampanyası Citroen'in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor. Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı hurda teşvikiyle birlikte 83 bin 870 TL'den başlarken, Berlingo Combi'nin fiyatı kredi kampanyasıyla 96 bin 500 TL'den, hurda teşvikiyle 86 bin 500 TL'den başlıyor.

Jumpy Panelvan kredi kampanyasıyla 127 bin 650 TL, hurda teşvikiyle birlikte 123 bin 533 TL fiyattan satışa sunuluyor. Jumpy Space'in fiyatı kredi kampanyasıyla 157 bin 900 TL, hurda teşvikiyle birlikte 147 bin 900 TL oluyor.

Jumpy Space Tourer, kredi kampanyasıyla 167 bin 500 TL, hurda teşvikiyle 157 bin 500 TL'den satılıyor. Jumper Panelvan'ın satış fiyatı kredi kampanyasıyla 130 bin TL, hurda teşvikiyle 125 bin 807 TL'den başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
binek araç Citroen kampanya

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