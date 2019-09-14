Citroen, Türkiye Rallisi'nin ilk gününe damga vurdu

İSTANBUL (AA) - Citroen Total World Rally Team ekipleri Esapekka Lappi-Janne Ferm ve Sebastien Ogier-Julien Ingrassia son derece kontrollü bir performans sergiledi.

Citroen açıklamasına göre, yarışın ilk gününde koşulan açılış ayağı 159,14 kilometre ile rallinin toplam uzunluğunun yarısını kapsıyor olması itibariyle oldukça zorlu ve önemliydi. Ayrıca dün koşulan ve iki kere geçilen Çetibeli etabı 38,15 kilometre ile dünkü ayağın en uzun ve bununla birlikte rallinin en zorlu etaplardan biri olması itibariyle de büyük öneme sahipti. Yarış öncesi hazırlıklarını iyi yapan ve şampiyonanın akışını değiştirme konusunda kararlı olan Citroen Total World Rally Team zorlu ralli koşullarına karşın etkileyici bir performans sergiledi.

Güne etkileyici ve hızlı bir başlangıç yapan Esapekka Lappi ve Janne Ferm önce C3 WRC ile en hızlı ikinci zamana imza attılar ve ardından Çetibeli etabının ilk geçişinde birinci oldular. Citroen C3 WRC ile bütünleşen Fin ekip zorlu etap koşullarına karşın günün sonuna kadar liderliklerini korudular. Aslında ikilinin liderliği çok büyük bir başarı ve zorlu bir sınav oldu. Sert Michelin lastiklerle yarışan tek ekip, günün son iki etabında yağan yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.