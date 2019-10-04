FİNANS

Citroen’de faizler düştü

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 19:14 | Son Güncelleme

Citroen’de faizler düştü

İSTANBUL(AA) - Citroen, ekim ayında geçerli kampanya ile gelişmiş tasarım, konfor özellikleri ve teknolojiye sahip tüm modellerini müşterilerine yüzde 0,59’dan başlayan faiz seçenekleri ile sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, müşteriler, özgün tasarımı ve dinamik yapısıyla gerçek bir SUV olan Yeni Citroen C5 Aircross SUV'a 204 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve 40 bin TL’ye özel 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle sahip olabilecek.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan, segmentinin yaratıcısı Yeni Citroen Berlingo’yu ise kampanya kapsamında, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satın almak mümkün. Berlingo ve tüm Citroen ticari modellerinde ayrıca nakit alımlarda geçerli 3 bin TL indirim fırsatı da bulunuyor.

Citroen binek modellerinden sıra dışı tasarımı ile Citroen C3, SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, konforun en tarz hali Citroen C4 Cactus, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysee, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile satılıyor. Bu modellerde ayrıca nakit alımlarda geçerli 5 bin TL indirim fırsatı da sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Citroen Faizler Düştü kampanya

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