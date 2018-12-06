Citroen'den ÖTV ve KDV indirimlerine ek sıfır faiz ve indirim

İSTANBUL (AA) - Citroen, aralık ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen,

aralık ayında ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında, C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

C4 Picasso modellerinde ise 60 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı, ÖTV indirimiyle 119 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 111 bin TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı ise ÖTV indirimiyle 157 bin 650 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 154 bin 650 TL'den başlıyor.

ÖTV ve KDV indirimi üzerine ek indirim ve kredi kampanyası, Citroen’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor.