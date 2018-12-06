FİNANS

Citroen'den ÖTV ve KDV indirimlerine ek sıfır faiz ve indirim

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 16:47 | Son Güncelleme

Citroen'in binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirim ve sıfır faiz avantajı bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Citroen, aralık ayında binek ve ticari modellerinde ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatları sunuyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, Citroen,
aralık ayında ÖTV ve KDV indirimlerine ek olarak ilave indirimler ve sıfır faiz fırsatı sunmaya devam ediyor.

Kampanya kapsamında, C3, C-Elysee, Jumpy ve Jumper modellerinde 40 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunulurken, C3 Aircross, Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 50 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

C4 Picasso modellerinde ise 60 bin TL'ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor. Ayrıca, tüm modellerde hurda teşviki de devam ediyor.

Yeni Citroen C4 Cactus'ün fiyatı, ÖTV indirimiyle 119 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 111 bin TL'den, C4 Picasso'nun fiyatı ise ÖTV indirimiyle 157 bin 650 TL'den, hurda teşviki ile birlikte 154 bin 650 TL'den başlıyor.

ÖTV ve KDV indirimi üzerine ek indirim ve kredi kampanyası, Citroen’in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor.

Geniş yan sürgülü kapısı ve asimetrik 180 derece açılabilir asimetrik arka yük kapısı sayesinde optimum bir yükleme hacmi sağlayan Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı KDV indirimi ve hurda teşviki ile birlikte 68 bin 348 TL'den, Berlingo Combi'nin fiyatı da ÖTV indirimiyle 87 bin TL'den, hurda teşviki ile birlikte 83 bin 535 TL'den başlıyor.

Jumpy Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 106 bin TL, hurda teşviki ile birlikte 102 bin 15 TL oluyor. Jumpy Space'in fiyatı ÖTV indirimiyle 140 bin TL, hurda teşviki ile birlikte 134 bin 390 TL olarak belirlendi.

Jumpy Space Tourer’ın fiyatı da ÖTV indirimiyle 148 bin TL, hurda teşviki ile birlikte 142 bin 68 TL oluyor. Jumper Panelvan’ın fiyatı KDV indirimiyle 107 bin TL’den, hurda teşviki ile birlikte 102 bin 977 TL'den başlıyor.

Sütün içine bir çay kaşığı karbonat eklerseniz...Sütün içine bir çay kaşığı karbonat eklerseniz...
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır
Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdamArnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aralık ayı kampanyası Citroen

En Çok Okunan Haberler

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.