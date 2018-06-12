Citroen'den yeni C4 Cactus

İSTANBUL (AA) - Citroen, markanın kompakt hatchback modeli yeni C4 Cactus’ü satışa sundu. Citroen'den yapılan açıklamaya göre, firma, kompakt hatchback modeli yeni C4 Cactus ile yine sınırları zorlamayı ve şaşırtmayı başarıyor. Hatchback segmentine taze bir soluk getiren C4 Cactus, sıra dışı tasarımını C4 modelinden gelen özelliklerle harmanlıyor. Yenilikçi teknolojileri, PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla satışa sunulan yeni C4 Cactus rekabeti farklı bir noktaya taşıyor. Yeni C4 Cactus, Avrupa’da Progressive Hydraulic Cushion (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi), ultra konforlu oturma pozisyonu ve sürüş sunan Advanced Comfort koltukların kullanıldığı ilk model olma unvanını da taşıyor. Yeni C4 Cactus 109 bin 900 liradan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla da oldukça iddialı. Feel donanım seviyesine sahip benzinli 1.2 PURETECH 110 HP EAT6 Tam Otomatik model 109 bin 900 liradan, aynı motor otomatik şanzıman kombinasyonuna sahip Shine donanım seviyesi ise 117 bin 900 liradan satış sunuluyor.

Dizel motorlu versiyonda ise, Feel donanım seviyesine sahip Benzinli 1.6 BLUEHDI 100 HP ETG6 otomatik model 109 bin 900 liradan, aynı motor şanzıman kombinasyonuna sahip Shine donanım seviyesi ise 117 bin 900 liradan satış sunuluyor. Yeni C4 Cactus, bir önceki C4 Cactus’ün özgün tasarım unsurlarının bir bölümünü korurken, kompakt hatchback otomobillerden beklenen statü ve sadeliğe de kavuşuyor. Üçte biri cam yüzeyden oluşan C4 Cactus’ün ideal oranları ve 1,48 metrelik yüksekliği otomobilin güçlü aerodinamiğini yansıtıyor. Aracın iç mekanını aydınlık hale getiren cam tavan 360 derece cam yüzeyle çevreleniyor. A sütunundaki parlak siyah camlı bölüm, gövdenin tamamını kaplayan, özgün bir biçimde tasarlanan yan camlar ve arka camla bir bütün oluşturuyor. Gövde rengi iki parlak siyah bileşenle klasik Citroen tasarımına incelik ve zarafet katıyor. Özellikle şehir içinde ideal koruma sağlamak adına kapı altlarında yer alan ince airbump’ların yanı sıra taban boyunca gövdenin etrafını saran çamurluk ve taban koruması Yeni C4 Cactus’ü kompakt hatchback sınıfının en korumalı aracı haline getiriyor. Airbump otomobil sahipleri ve özellikle de şirketler için hayati önem taşıyan onarım ve kaporta masraflarını düşürmeye de yardımcı oluyor.

3D efektli led stop grubu, tasarımı ve teknolojisi ile özgün bir görünüme sahip. Stop grubu, gövde rengindeki yeni bagaj kapağına uzanarak canlılık ve genişlik algısı katıyor. Gövde rengindeki tampon, bagaj kapağındaki akışkan kıvrımlar yeni modelin pürüzsüz ve sade görünüşünü güçlendiriyor. Yeni C4 Cactus, Citroen’in Avrupa’da Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi) ile donatılan ilk Citroen modeli. Citroen, bu yeni teknolojisiyle müşterilerinin neredeyse 100 yıldır alıştığı sarsıntısız süspansiyon konforunu bir adım ileri taşıyor. Yeni C4 Cactus’te kullanılan koltuklar yolcuların oturma konforunu iyileştiren yüksek yoğunluklu sünger katkısına sahip. Yeni yüksek yoğunluklu sünger aynı zamanda direksiyon başında geçirilen uzun yolculuklardan sonra çökme veya uzun yıllar kullanımdan sonra yıpranma oluşmasını engelleyerek benzersiz konfor sunuyor. Yeni C4 Cactus’ün akustik yalıtımı için daha kalın camlar ve arka cam kaplaması kullanıldı, bütün açılır panellerde ek yerlerinin yalıtımında iyileştirme yapıldı, akustik ön cam ve zeminde yalıtım sağlayan malzemeler kullanıldı.

Yaratıcı tasarımı sayesinde ferah bir kabin sunuan Yeni C4 Cactus, 2,60 metrelik aks mesafesiyle beş yolcuyu kusursuz bir konforla taşıyor. 358 litre olan bagaj hacmini 60/40 oranında yatırılabilen arka koltuklar sayesinde bin 170 litreye kadar artırmak mümkün. - C4 Cactus’ü kişiselleştirmek mümkün Yeni C4 Cactus’ü sunulan 31 tasarım kombinasyonuyla kişiselleştirmek mümkün. Gövde için sunulan dokuz renk seçeneği zamansız (Beyaz, Siyah, Platin Gri ve Çelik Gri), yenilikçi (Aden Kırmızı, Zeytin Gri) ve zarif (Zümrüt Mavi, Sedefli Beyaz, Derin Mor) tonları ile aracın sıra dışı karakterini vurguluyor. Araçlarına daha çok karakter ve zarafet katmak isteyen müşterilerse parlak siyah, gümüş krom, metalik beyaz ve metalik derin kırmızı'dan oluşan dört adet şık Renk Paketi’nden seçim yapabiliyor. Bu renkli dokunuşlar gövde rengiyle kontrast oluştururken ön kapı altlarında yer alan Airbump’lara da zarif bir vurgu yapıyor. Kişiliklerini araçlarına daha da fazla yansıtmak isteyen müşterilere toplam beş alaşım jant seçeneği sunuluyor. Sade ve zarif bir görünüş için gri 16 inç square, siyah 16 inç square ve siyah 17 inç cross arasında seçim yapılabilirken, daha kaliteli bir görünüm içinse elmas kesimli iki ton siyah/alüminyum 17 inç cross ve iki ton beyaz/alüminyum 17 inç cross jantlar arasından biri seçilebiliyor.