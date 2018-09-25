FİNANS

Citroen'den yüzde 25'e varan indirim kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Şirket, eylül ayına özel kampanyası kapsamında sınırlı sayıdaki binek ve ticari araçlarda yüzde 25 indirim fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - Citroen'in eylül ayına özel kampanyası kapsamında sınırlı sayıdaki binek ve ticari araçlarda yüzde 25 indirim sunuluyor.

Citroen'in açıklamasına göre, şirketin 2018 model binek ve hafif ticari araçlarında sınırlı sayıda fırsat aracı için kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor.

Eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C- Elysée, Yeni C4 Cactus, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine yüzde 25'e varan indirim fırsatları sunuluyor.

Kampanya kapsamında Citroen C3 92 bin 350 TL'den, Citroen C3 Aircross 119 bin 650 TL'den, C-Elysee 83 bin 200 TL'den, yeni Citroen C4 Cactus 119 bin 200 TL'den, C4 Picasso 172 bin 250 TL'den, Grand C4 Picasso 184 bin 550 TL'den başlıyor.

İndirim fırsatları hafif ticari araçlarda da uygulanıyor. Berlingo, 90 bin 600 TL'den, Jumpy Space 8+1 140 bin TL'den, Jumpy SpaceTourer 8+1 ise 151 bin TL'den başlayan fiyatlarla müşterileri bekliyor. Jumper'in iki farklı azami yüklü ağırlık ve iki farklı motor gücüyle sunulan sınırlı sayıda Panelvan versiyonunun fiyatı ise 125 bin 900 TL'den başlıyor.

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